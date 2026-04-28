Prefetto Napoli, 'scuole aperte fino a sera per evitare che ragazzi frequentino strada'

Mettere in campo un progetto sperimentale, ma strutturato per tenere le scuole aperte il più possibile anche nelle ore pomeridiane e fino a sera nei quartieri di Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio.

È la proposta avanzata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, nel corso del Comitato per l'ordine e la sicurezza che si è svolto nella chiesa di San Giuseppe e Madonna di Lourdes nell'area orientale della città, e condivisa da tutti i partecipanti.

All'incontro hanno partecipato, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, la direttrice dell'Ufficio scolastico regionale della Campania, Monica Matano, rappresentanti delle forze dell'ordine, del Terzo settore e delle parrocchie della zona. "L'idea di fondo che ho proposto e che è stata condivisa da tutti - ha detto il prefetto di Bari - è che noi dobbiamo avere sempre a cuore la situazione scolastica e dobbiamo fare di tutto perchè gli studenti restino a scuola quanto più tempo possibile. Lo si sta già facendo, ma ci siamo presi l'impegno di elaborare e finanziare un progetto strutturale e sperimentale da attivare su questa Municipalità per mettere in campo attività scolastiche ed extra scolastiche così che venga assicurata la partecipazione degli alunni non solo nelle ore previste, ma anche fino a sera".

Il prefetto ha sottolineato, al termine della riunione, la necessità di "creare un'osmosi tra famiglie, scuole, Terzo settore e i controlli delle forze dell'ordine perché tutto questo serve ad evitare che molti studenti, andando via da scuola nel pomeriggio, possano circolare liberamente anche in situazioni critiche". Nel corso del Comitato è stato analizzato il percorso fin qui messo in campo per garantire maggiore sicurezza nel territorio della zona orientale di Napoli che - ha evidenziato - di Bari "sta dando buoni risultati".