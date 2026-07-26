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Palma Campania. Farmaci non prescrivibili scatenano la rabbia di madre e figlio, 3 feriti all'Asl

26 Luglio 2026 Author :  
Palma Campania. Farmaci non prescrivibili scatenano la rabbia di madre e figlio, 3 feriti all'Asl

PALMA CAMPANIA: farmaci non prescrivibili scatenano la rabbia di madre e figlio, 3 feriti all'ASL. Intervengono i Carabinieri.
I carabinieri della stazione di Palma Campania hanno denunciato per interruzione pubblico servizio e lesioni a personale sanitario madre e figlio di 55 e 35 anni.
I due si sono presentati presso l’asl Napoli 3 di Palma Campania e chiesto al medico di turno una ricetta per farmaci non prescrivibili.
Al rifiuto del personale sanitario, 55enne e 35enne hanno insultato e aggredito due medici e la guardia giurata intervenuta per separarli.
Identificati, i due sono stati denunciati.
Le vittime sono state visitate presso il pronto soccorso di Nola e dimesse con prognosi di 3 (i medici) e 5 giorni (guardia giurata).

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