Sul mercato della droga nel Napoletano ora anche il 'frozen hashish'

Solo 24 ore dopo il sequestro del white hash arrivato per la prima volta nel Napoletano, i carabinieri hanno intercettato una nuova e costosissima variante di hashish.

Sono stati infatti trovati 45 grammi di 'frozen' nell'abitazione di un pregiudicato. Si tratta di un'altra forma di droga lavorata per raggiungere concentrazioni di principio attivo sempre più elevate. Si chiama "frozen hashish" ed è una resina ottenuta attraverso lavorazioni a freddo che consentono di preservare e concentrare le ghiandole resinose della cannabis. Il risultato è un prodotto particolarmente pregiato sul mercato illegale, ma soprattutto caratterizzato da un elevatissimo contenuto di Thc (principio attivo della cannabis).

E il prezzo racconta bene la nuova frontiera del mercato: il frozen può arrivare a essere venduto anche a 80 euro al grammo. Non è un fenomeno esclusivamente napoletano. Nei mesi scorsi una partita di frozen era stata sequestrata anche a Trento. E il fenomeno va inserito in un mercato europeo nel quale la potenza della cannabis è in costante aumento. L'operazione è scattata a Melito di Napoli da parte dei militari della sezione operativa della compagnia di Giugliano in Campania, in via dei Gerani.

L'attenzione dei carabinieri è stata attirata da una Smart ForTwo con due persone a bordo. I due sembravano intenti a scambiarsi qualcosa. I carabinieri hanno deciso di intervenire. Il passeggero era un 24enne incensurato ed era il cliente. Addosso al conducente, di 25 anni, già noto alle forze dell'ordine, sono stati invece trovati circa 290 euro in banconote di diverso taglio. I carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo e sono passati al veicolo. Nel vano portaoggetti c'era un doppio fondo. È lì che erano nascoste 11 bustine di marijuana, per complessivi 75 grammi, e 9 bustine di hashish, per complessivi 62 grammi.

La perquisizione è proseguita nell'abitazione del 25enne dove sono state trovate altre 7 bustine di marijuana, per 34 grammi, e 8 bustine di hashish, per 40 grammi. Poi è arrivata la scoperta che ha acceso ancora una volta i riflettori sulle nuove forme di droga ad alta potenza. Sette bustine di "frozen hashish" ad alto contenuto di Thc, per un peso complessivo di 45 grammi. Nell'abitazione e nell'auto sono stati inoltre sequestrati telefoni cellulari, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Un quantitativo che, considerando il valore indicato per questo tipo di sostanza sul mercato illecito, può raggiungere diverse migliaia di euro con la ricerca, soprattutto da parte di clienti più giovani, di prodotti sempre più concentrati, sofisticati e costosi.