Campania: Cammarano (M5s), per il Cilento 15 milioni

"Presso la terza Commissione Aree Interne abbiamo riunito i referenti istituzionali della seconda area Snai, in provincia di Salerno, costituita dai comuni del Cilento interno, per la quale sono previste progettualita' per piu' di 15 milioni di euro. L'area in oggetto, rappresentata da Girolamo Auricchio, vicesindaco di Roccadaspide, comune capofila, al pari di quelle della strategia nazionale, e' stata destinataria di ingenti finanziamenti che attengono a servizi essenziali come sanita', agricoltura, scuola e trasporti. Riteniamo giusto mettere in piedi un confronto costante sullo stato di attuazione e sulla verifica di eventuali criticita' che potrebbero rallentare l'avvio dei progetti". Lo ha affermato il consigliere regionale M5s Michele Cammarano: "Come confermato anche dagli uffici regionali, se fino a qualche tempo fa la lentezza di attuazione della strategia era da imputare essenzialmente alle burocrazie ministeriali, ora abbiamo il dovere di rimboccarci le maniche e dimostrare la capacita' di spendere soldi che sono gia' disponibili. In particolare sulla sanita' nel Cilento abbiamo l'opportunita' di migliorare l'accesso alle cure, superando alcune criticita' del presidio ospedaliero di Roccadaspide con progetti gia' definiti per piu' di 2 milioni di euro destinati alla medicina territoriale, come l'inserimento di nuovi medici di base, le farmacie rurali e gli infermieri di comunita'. Come Commissione Aree Interne continueremo il ciclo di audizioni con tutti i territori interessati, affinche' non un euro venga perso per ripopolare e sviluppare le nostre comunita' periferiche".