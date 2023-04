Agropoli, alla Fornace incontri tra arte, cultura e solidarietà' nella mostra personale di Roberto Bellucci.

L’evento “Incontri tra arte, cultura e solidarietà” che si svolgerà nel Plesso Museale La Fornace, Viale Lombardia n. 18, Agropoli (Sa),si preannuncia come un intenso ed emozionante viaggio tra la solidarietà,l’arte e la cultura, di cui Agropoli è da anni in prima fila per le sua numerose ed interessanti iniziative .Un programma ricco e varigato che prenderà il via dal 15 aprile e dove fino al 30 aprile 2023, presso La Fornace di Agropoli si terrà l’esposizione personale di Roberto Bellucci “Incontri tra arte, cultura e solidarietà”. Il 15 aprile a partire dalle 17.30 il vernissage a cui parteciperanno il Sindaco di Agropoli Roberto Antonio Mutalipassi, il Consigliere Delegato alla Cultura Francesco Crispino, il Presidente dell’Associazione Aisha Foundation dott. Giulio Carotenuto, il Prof. Vincenzo Pepe Presidente Onorario Fondazione Giambattista Vico Ordinario Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Giuseppe Pascale Presidente Lions Club Castellabate “Cilento Antico”. Momenti di pura emozione si preparano a vivere gli ospiti che parteciperanno all’Evento; l’artista Roberto Bellucci donerà al Presidente di Aisha Foundation un’ opera dal titolo “Ultimo” - La stupida convinzione di essere migliori degli ultimi porta ad umiliare, ferire, uccidere. Gli ultimi sono gli unici che hanno la conoscenza per salvare l'umanità.- L’opera verrà battuta all’asta dal giornalista Antonio Di Giovanni . “ Mi emoziona profondamente tutto ciò che si è creato intorno a questa mostra-ha dichiarato l’artista Roberto Bellucci -mi emoziona pensare che il ricavato dalla vendita di una mia opera possa portare beneficio ad un’associazione che opera a favore dei bambini e dei più deboli, mi emoziona vedere come tutti i componenti del gruppo si sono raccolti sotto lo stesso spirito, mi emoziono, mi viene da piangere dalla gioia”Il giorno 16 aprile, alle ore 10:30 un caffè d’Arte e d’Autore attende gli ospiti per la presentazione del libro “Il silenzio delle donne” di Eugenio Alaio a cura di Barbara Melcarne e la presentazione del libro “Storie di un curioso metropolitano” di Roberto Buono a cura di Deborah di Bernardo a seguire la battuta d’asta dell’opera di Bellucci a favore di Aisha Foundation.

Un week and ricco, ma non finisce qui perché il 22 aprile, alle ore 17:30 ci sarà la presentazione del libro “A volte anche il deserto è fiorito”di Gianni Brandi e per chiudere, il 30 aprile, alle ore 17:30 la presentazione del libro “Mirari” di Antonella Casaburi.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito.