A Pontecagnano inizia il Lanzara bis: bene il Pd e la civica Energie; Forza Italia primo partito di opposizione. Flop del M5S che non entra in consiglio

Inizia il Lanzara bis, dopo la grande affermazione elettorale e la vittoria al primo turno Pontecagnano continua con Giuseppe Lanzara sindaco. Il primo cittadino uscente è stato riconfermato alla guida della città con il 58,48% pari a 8799 voti, 67 voti in meno delle liste a suo sostegno. La coalizione di Lanzara, infatti, ha raccolto il 60,43% pari a 8866 voti. Bene Partito Democratio ed Energie che conquistano tre seggi ciascuno. Primo partito della coalizione il Partito Democratico con il 15,83% pari 2323 voti. Bene le due liste civiche Energie e Sveglia che raccolgono rispettivamente il 13,99% con 2.053 voti e il 7,76% pari a 1139 voti; Ora noi pure supera i mille voti con 7,17% di ferma 1.052. Si ferma 901 voti pari al 6,14% Campania Libera, Partito Socialista 746 voti con il 5,08%. Non riescono ad entrare in consiglio comunale, gli partiti: Azione, Europa Verde, Movimento Legalità e Trasparenza, rispettivamente con 465, 156 e 31 voti.

Per il candidato del centrodestra Giuseppe Bisogno fermatosi al 39,37% con 5924 voti, ben 327 voti in più delle sue liste che hanno raccolto 5.597 voti pari al 38,15%. Anche a Pontecagnano come a Scafati delude Fratelli d’Italia, primo partito a livello nazionale ma che a livello locale, in particolare alle amministrative non sfonda. Primo partito del centrodestra Forza Italia con 1351 voti 9,21%. A seguire Movimento Libero con 1062 voti 7,24%, Città Pubblica con 800 voti 5,45%, Fratelli d’Italia con 784 voti 5,34%, Legati a Pontecagnano Faiano con 746 voti 5,08%. Restano fuori dal consiglio Amare e Noi Moderati-Nuovo Psi, rispettivamente con 684 e 170 voti.

Flop del Movimento cinque Stelle che, anche a Pontecagnano, non riesce ad entrare in consiglio comunale. Il candidato sindaco, Matteo Zoccoli si è fermato al 2,15% appena 324 voti.

I consiglieri eletti

Ecco come sarà composto il consiglio comunale adesso:

Maggioranza

Giuseppe Lanzara (Sindaco)

Partito Democratico: Francesco Fusco, Beniamino Castelluccio, Gerarda Sica

Energie: Gaetano Nappo, Antonio Avallone, Raffaele Sica

Sveglia: Dario Vaccaro

Ora, noi: Vittorio Marino

Campania Libera: Christian Di Chiara

Psi: Arturo Giglio

Opposizione

Giuseppe Bisogno (candidato Sindaco)

Forza Italia: Gianfranco Ferro

Movimento Libero: Marco Vecchione

Città Pubblica: Mariella Dell’Angelo

Fratelli d’Italia: Raffaele Silvestri

Legati a Pontecagnano Faiano: Donato Pierro