Pontecagnano. Giuseppe Lanzara è stato proclamato Sindaco, insieme ai consiglieri comunali

Lanzara proclamato sindaco di Pontecagnano, insieme ai consiglieri comunali. Questa mattina a palazzo di città la proclamazione del sindaco Giuseppe Lanzara che inizia ufficialmente il suo secondo mandato da prima cittadino della città di Pontecagnano, insieme alla proclamazione del sindaco anche quella dei consiglieri ufficialmente eletti. Confermato, intanto, la percentuale uscita dalle urne che conferma il 58,48% dei voti.

Lanzara, particolarmente emozionato, ha ribadito il suo grande impegno per la città di Pontecagnano ed ha ringraziato i cittadini che hanno creduto nel suo progetto, parlando anche dei suoi primi obiettivi di mandato.

Questa mattina sono stati proclamati i consiglieri comunali: Francesco Fusco, Beniamino Castelluccio, Gerarda Sica (Pd); Gaetano Nappo, Antonio Avallone, Raffaele Sica (Energie); Dario Vaccaro (Sveglia); Vittorio Marino (Ora, Noi); Christian Di Chiara (Campania Libera); Arturo Giglio (Psi). In minoranza, invece, sono stati eletti: Giuseppe Bisogno (candidato sindaco di centro destra); Gianfranco Ferro (Forza Italia); Marco Vecchione (Movimento Libero); Mariella Dell’Angelo (Città Pubblica); Raffaele Silvestri (Fdi); Donato Pierro (Legàti a Pontecagnano Faiano).

Pronta anche la Giunta

Ecco i nomi della squadra che accompagnerà Lanzara nei prossimi 5 anni: Nunzia Fiore (vice sindaco della lista Campania Libera), Gerarda Sica (cognata di Lanzara ed esponente del Pd), Roberta D’Amico (lista Ora Noi), Dario Vaccaro (lista Sveglia), Raffaele Sica (lista Energie). Non si conoscono ancora le deleghe, primo cittadino non ha formulato le rispettive deleghe. Fuori dalla Giunta il Psi.

Il sindaco Giuseppe Lanzara

"Cari cittadini, è con umiltà, gratitudine e un grande senso di responsabilità che mi rivolgo a voi oggi. È un onore e un privilegio servire la nostra meravigliosa comunità e lavorare per il vostro bene. - dichiara il sindaco Giuseppe Lanzara -

Voglio ringraziarvi per la fiducia che avete riposto in me e per avermi dato l'opportunità di guidare la Città in questa nuova fase. Sono consapevole dei compiti enormi che ci attendono, ma sono determinato a lavorare ancora instancabilmente per realizzare il nostro pieno potenziale e rendere Pontecagnano Faiano un luogo ancora migliore in cui vivere.

Con la nuova Giunta oggi nominata, affronteremo le sfide ambientali e promuoveremo la sostenibilità, lavorando per preservare e proteggere le nostre risorse naturali per le generazioni future. Investiremo in infrastrutture moderne e sicure, nel settore dell'istruzione e nelle politiche sociali per garantire una comunità inclusiva ed equa per tutti.

Ringrazio le sorelle De Chiara, talenti musicali del territorio, per l’emozionante contributo artistico offerto.

Come avete ripetuto insieme a me in questi mesi: non fermarti, è il nostro tempo".