Fos Battipaglia: le dichiarazioni del Segretario generale Cgil Salerno, Antonio Apadula

«È l’economia del Mezzogiorno ad essere in pericolo.

Sono le famiglie del sud Italia a pagare il prezzo del paradosso del Governo che utilizza le risorse del Pnrr per acquistare fibra ottica cinese di scarsa qualità.

La digitalizzazione è in serio pericolo se si predilige il profitto a scapito della qualità. Il Governo non indica i criteri tecnici e qualitativi vincolanti per gli installatori della fibra ottica che verrà quindi prodotta da Cina, India e Corea. NON PIÙ A BATTIPAGLIA.

Lo hanno spiegato molto bene le organizzazioni sindacali, ma non è bastato a ripristinare il senso di responsabilità di chi è a capo del nostro Paese.

I lavoratori della Prysmian Fos da mesi ormai stanno verificando l’incoerenza del #mimit il Ministero dell’Imprese e del Made in Italy che privilegia la via della seta invece della strada del nostro sud.

Questa mattina in Piazza Amendola prima e poi per le strade di Battipaglia c’erano i sindacati, i politici, i lavoratori ma anche le famiglie dell’intero comprensorio.

Non intendiamo mollare perché lavoro e dignità perché sviluppo economico è opportunità di un futuro nella nostra terra.

È una battaglia che ci accomuna e ci coinvolge tutti. Continueremo a sollecitare il Governo, continueremo a lottare insieme affinchè sia tutelata la dignità di tutti»