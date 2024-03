Inaugurato il nuovo Centro polifunzionale per i servizi alla famiglia nella città di Battipaglia

Inaugurato ieri il nuovo Centro polifunzionale per i servizi alla famiglia nella città di Battipaglia.

Un punto di riferimento che accompagna i cittadini nel percorso genitoriale supportandoli in tutte le fasi di costruzione e gestione del nucleo familiare.

Il Centro rappresenta un tassello importante all’interno della rete di infrastrutture e servizi volti all’inclusione e alla coesione sociale, e punta a diventare un’eccellenza nel campo della prevenzione e contrasto del disagio sociale: opereranno educatori, assistenti sociali, psicologi, mediatori familiari e figure professionali specializzate a incontrare le famiglie, aiutare i ragazzi in difficoltà, fornire supporto e informazioni ai genitori. L’edificio, sviluppato su un unico livello per una superficie coperta di circa 975 mq, ospita vari ambienti destinati a tre principali aree di attività: l’informazione, il sostegno alle competenze genitoriali, lo sviluppo delle risorse familiari e comunitarie.

Il centro polifunzionale per servizi alla famiglia nel quartiere Belvedere di Battipaglia, è un progetto inserito nel PICS finanziato con fondi POR Campania FESR. Il programma PICS ha previsto, inoltre, altri 8 interventi mirati alla rigenerazione urbana e all’ammodernamento sia delle strutture che dei servizi tra cui la riqualificazione di tre micro-nidi comunali e la ristrutturazione delle aree destinate alle attività sportive dello stadio Luigi Pastena per l'animazione sociale e sportiva.

