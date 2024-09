Al via i dibattiti del Sele d’oro: uno sguardo dal sud all’autonomia differenziata

Al via oggi, lunedì 2 settembre, gli incontri del Sele d’Oro Talks. La XL edizione del Premio entra dunque nel vivo affrontando sotto diversi aspetti – economia, politica, sanità, storia, cultura, relazioni internazionali – ma sempre dal punto di vista del Sud la questione dell’Autonomia differenziata. Tanti i relatori che, fino al 7 settembre, si confronteranno sul tema, portando ognuno la propria esperienza, le proprie competenze, la propria visione del mondo. Gli incontri della sezione Sele d’Oro Talks sono in programma nell’auditorium di Oliveto Citra - Largo della memoria.

Si inizia oggi, alle 18.30, con l’incontro dal tema “Il posto del mezzogiorno. Economia, politica, cambiamenti”. Ne discutono: Vincenzo Boccia, presidente della Luiss School of Government; Maurizio Marcello Claudio Pittella, presidente del Consiglio regionale della Regione Basilicata; Andrea Prete, presidente di Unioncamere. Coordina: Nicola Saldutti, caporedattore economia Corriere della Sera.

Martedì 3 settembre, alle 18.00, è la volta di “Antonio Genovesi, Lezioni di commercio o sia d’economia civile”, commentate e annotate da Generoso Andria (D’Amico Editore). Partecipano l’autore Generoso Andria e il dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Generale Sud Ovest, Dario Ciccarelli. A seguire, alle 19.00, in programma l’incontro “A sud del Sud. Mezzogiorno, Mediterraneo, Africa: antichi legami e nuove relazioni”. Intervengono: Domenico Credendino, presidente Fondazione Carisal e coordinatore della Consulta delle Fondazioni di origine Bancaria del Sud; Virgilio D’Antonio, professore ordinario di Diritto privato comparato presso l’Università degli Studi di Salerno. Coordina: Gaetano Amatruda, Area comunicazione Campania Dih-Rete Confindustria. La giornata si conclude, sempre all’Auditorium provinciale, con l’appuntamento, alle 20.00, con “SudShortFilms – Contest meridionale del cortometraggio” 2024, in collaborazione con Giffoni Film Festival. Partecipa Claudio Gubitosi, fondatore e direttore di Giffoni.

Mercoledì 4 settembre, alle 17.45, l’ospite è Giorgio Ciardella, di Farzati SpA, con “Addio alle frodi alimentari e ‘non solo’ con la Bio impronta digitale”. Modera il giornalista Andrea De Stefano. A seguire, alle 18.30, spazio alla tavola rotonda dal titolo “Per una sanità senza periferie. Il diritto alla salute nelle aree interne”. I saluti sono affidati al sindaco di Oliveto Citra, Mino Pignata, a Maurizio Pintore, Fondazione San Francesco d’Assisi, Aristide Tortora, direttore sanitario P.O. di Oliveto Citra, Luigi Nicolais, già presidente del Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR) e già ministro della Ricerca scientifica e Università. Al centro dell’incontro, il “Seme” del Sele, “10 anni di ricerca del progetto EcoFoodFertility. Dalla crisi riproduttiva alla Resilienza: un modello “One Health” per la sostenibilità territoriale, stili di vita e turismo scientifico”. Intervengono: Luigi Montano, responsabile del servizio di Andrologia e Medicina dello stile di vita in UroAndrologia, P.O. Oliveto Citra (Asl Salerno), coordinatore del progetto di ricerca EcoFoodFertility, past president della Società italiana della rRiproduzione umana (Siru); Alberto Mantovani, tossicologo, ex dirigente Istituto superiore di sanità, membro del Comitato nazionale sicurezza alimentare, membro del Tavolo tecnico interparlamentare One Health e vice presidente centro Studi KOS – Scienza Arte Società, di Roma; Sara Roversi, presidente Future Food Institute di Pollica (SA); Grazia Fenu Pintori e Benedetta Psiche, Università degli Studi di Sassari, responsabili del modello di “turismo scientifico” in Terra d’Ogliastra. Concludono: Antonio Giordano, già direttore generale Asl Salerno; Gennaro Sosto, direttore generale Asl Salerno; Francesco Vaia, direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute. Modera: il giornalista Andrea De Stefano.

Giovedì 5 settembre, alle ore 11.00, l’incontro dal tema “Riforme istituzionali: un dibattito lungo 40 anni. Dalla Commissione Bozzi all’autonomia differenziata” Intervengono: Piero De Luca, deputato della Repubblica; Francesco Silvestro, presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali; Carlo Marino, presidente ANCI Campania. Modera la giornalista Mariateresa Conte. Alle 18.00, sarà assegnato il Premio Speciale a Giovanni Minoli. Per l’occasione, Roberto Napoletano, direttore de Il Mattino, intervista Giovanni Minoli sul tema “Costruire economia della cultura a Sud”.

Venerdì 6 settembre, alle 18.00, si discute su “I nuovi termini della Questione Meridionale” con la Fondazione Giorgio Amendola – Associazione Lucana in Piemonte Carlo Levi. Alle 18.30, in programma un incontro sul libro di Claudio De Vincenti “Per un governo che ami il mercato. Una certa idea di intervento pubblico” (Il Mulino). Dopo i saluti del sindaco Mino Pignata, discutono con l’autore: Andrea Boitani, professore ordinario di Economia politica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Sergio Destefanis, professore ordinario di Economia all’Università di Salerno; Amedeo Lepore, professore ordinario dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli e presidente della giuria del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno; Caterina Meglio, amministratore delegato di Materias srl e membro della giuria del Premio; Antonio Uricchio, presidente Anvur e professore ordinario di Diritto tributario all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Coordina: Alfonso Ruffo, direttore de Il Denaro e direttore editoriale del Gruppo Economy.

Sabato 7 settembre, alle 18,00, l’ultimo appuntamento don Sele d’Oro Talks. Il tema dell’incontro è lo stesso della XL edizione del Premio: “L’autonomia differenziata vista da Sud”. Al centro della discussione “La virgola di ponente. In ricordo di Massimo Lo Cicero”. Intervengono: Emma Giammattei, professoressa ordinaria dell’Università Suor Orsola Benincasa; Amedeo Lepore professore ordinario dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli e presidente della giuria del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno; Mino Pignata, sindaco di Oliveto Citra, Alfonso Ruffo, direttore de Il Denaro e direttore editoriale del Gruppo Economy.