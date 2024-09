Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi, oggi il primo volo da Verona

Ha decollato oggi il primo volo da Verona alla volta di Salerno, operato in esclusiva dal vettore con due frequenze alla settimana, il lunedì e il venerdì. Per questo collegamento, Volotea, una delle compagnie indipendenti che sta crescendo più velocemente in Europa nell’ultimo decennio, ha previsto un’offerta complessiva di quasi 13.000 posti in vendita.

Volotea continua a crescere e potenzia la sua base di Verona scegliendo Salerno come nuova destinazione e rendendo così ancora più semplice raggiungere dallo scalo veneto , una meta apprezzata in tutto il mondo per la sua bellezza paesaggistica e culturale.