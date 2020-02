Positano. Turista si infortuna in località “Croce di Nocelle”: salvata dal Soccorso Alpino e Speleologico

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono intervenute nel tardo pomeriggio per un infortunio ad una turista. La donna, una danese di 73 anni, si trovava in località “Croce di Nocelle”, a Positano, e stava presumibilmente percorrendo il sentiero in discesa dalla località “Paipo” quando a causa di una caduta ha riportato un trauma ad una gamba che le ha reso impossibile proseguire. L'allarme è arrivato ai carabinieri che hanno allertato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e il 118. Le squadre di tecnici sono subito partite raggiungendo la zona da due punti da Paipo e Nocelle. La donna è stata raggiunta dalle quadre di tecnici e sanitari del CNSAS e del 118 che hanno provveduto a stabilizzarla. Dopo averla imbarellata, i tecnici del CNSAS hanno provveduto al trasporto verso valle. Hanno collaborato alle operazioni Volontari conoscitori del luogo, l’ambulanza territoriale 118 di Positano e i Carabinieri.