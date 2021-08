Cade dalle scale in casa, 85enne muore nel Salernitano

Un uomo di 85 anni e' morto oggi a Montesano sulla Marcellana, nel Salernitano, dopo essere caduto dalle scale nella propria abitazione. Da una prima ricostruzione, l'anziano e' morto sul colpo dopo aver battuto violentemente il capo per terra. L'85enne, residente in Piemonte, era giunto da qualche giorno a Montesano, suo paese natio, per trascorre un periodo di vacanza.