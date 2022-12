Salerno. Incendio domato al pronto soccorso del Ruggi: la direzione fa chiarezza

La Direzione del Ruggi, al fine di favorire la corretta informazione, comunica che intorno alle ore 4.00 di oggi, al piano interrato in prossimità di un cavedio tecnico adiacente ad un tunnel di servizio si è sviluppato un piccolo incendio e che i fumi hanno inizialmente raggiunto una parte della sezione maschile dell’OBI (Osservazione Breve Intensiva afferente al Pronto Soccorso), situata al livello immediatamente superiore. Per maggiore sicurezza, i pazienti sono stati trasferiti in altro locale del P.S. mentre sul posto intervenivano prontamente la squadra antincendio, la vigilanza interna e i VV.FF.. Il focolaio, con l’ausilio degli estintori ivi disponibili, è stato domato in breve tempo ed effettuate le necessarie pulizie ed areazione degli ambienti, nel giro di 2/3 ore, tutto è tornato alla normalità con piena fruibilità dei locali. La Direzione Strategica ha comunque attivato una commissione interna per la verifica dell’accaduto.