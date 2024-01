Salerno. Spaccio di droga nel quartiere Zevi: arrestato un minorenne

La polizia di stato ha tratto in arresto V.D., minorenne, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Gli agenti della squadra mobile hanno notato due giovani sospetti nei pressi del quartiere Zevi di Salerno. V.D. ha quindi provato a disfarsi di un contenitore in cui erano riposte otto dosi di cocaina, ma è stato sorpreso dai poliziotti. Il giovane è stato trovato in possesso anche di una cospicua somma di denaro, probabile provento dello spaccio. Inoltre, a casa dello stesso sono stati ritrovati un bilancino di precisione e un'altra somma di denaro contante per alcune centinaia di euro. Il minore è stato pertanto tratto in arresto in quanto gravemente indiziato del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e trasferito presso il locale CPA è stato messo a disposizione della procura tribunale per i minorenni, in attesa dell'udienza di convalida da parte del GIP; invece, il secondo giovane maggiorenne trovato in possesso di una dose di cocaina e di una somma di denaro, è stato definito in stato di libertà.

