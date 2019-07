Sarno. Trionfo per il “San Marzano Day”: l’evento a difesa del pomodoro Dop e degli agricoltori

In migliaia per il “San Marzano Day”: l’evento a difesa del pomodoro Dop e degli agricoltori. Si è tenuto lunedì 15 luglio a Sarno, presso i Giardini del Pomodoro San Marzano Dop, in Contrada Faricella il “Pomodoro San Marzano Day”, l’evento mondiale organizzato da una società cooperativa agricola del posto per celebrare l’oro rosso dell’agro Sarnese-Nocerino e dare la giusta dignità al fondamentale lavoro dei contadini oltre a diffondere la conoscenza della filiera di una delle eccellenze italiane più amate nel mondo che allo stesso tempo è anche una delle Dop più falsificate.

Quasi cinquemila i visitatori che sono accorsi lungo il percorso delle quattordici “case contadine”, ubicate all'interno dei campi dove si coltiva il San Marzano, e lungo le quali si è sviluppato il ricco e gustoso itinerario di degustazione che ha previsto street food, pizza, piatti di rinomati chef, dessert, prodotti “slow food” e artisti di strada. In particolare, la pizza quest’anno ha avuto un’importante rappresentanza internazionale. Sono state cinque le postazioni dedicate agli artigiani provenienti dalla Campania, altrettante quelle in cui si sono esibiti maestri pizzaioli provenienti dall'Europa e dal resto del mondo.

A precedere il momento degustativo tra i campi, vi è stata alle 18,30 la presentazione dell’edizione del 2019 e un momento di approfondimento sul tema della dignità dei contadini. Alla presentazione, sono intervenuti Giuseppe Canfora, sindaco di Sarno, Michele Strianese Presidente della Provincia, Edoardo Angelo Ruggiero, imprenditore, Paolo Ruggiero, Presidente della Cooperativa agricola promotrice dell'evento, Luigi Frusciante, professore ordinario di Genetica agraria presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Enzo Coccia, maestro pizzaiolo di "La Notizia", Gennaro Masiello Presidente di Coldiretti Campania e Ciro Giustiniani famoso cabarettista di “Made in Sud”. A partecipare alla manifestazione sono stati molti i personaggi di rilievo: i senatori Sergio Puglia, Fabrizio Trentacoste, Luisa Angrisani e la deputata Virginia Villani. Il consigliere regionale Michele Cammarano, il giornalista Rino Genovese del TG3 Campania. Vincenzo Tropiano direttore di Coldiretti di Salerno, il sindaco di Striano Antonio Del Giudice, il Presidente del Consorzio Pasta di Gragnano Maurizio Cortese.

Testimonial dell’edizione 2019 del Pomodoro San Marzano Day, è il maestro Beppe Vessicchio, notissimo direttore d’orchestra, che ha analizzato in modo attento il rapporto che intercorre tra la musica e il buon andamento delle coltivazioni. Mentre l’ospite d’onore della manifestazione è stato il noto cantante italiano Sal Da Vinci che, durante la serata, è arrivato con la propria famiglia nei giardini del pomodoro San Marzano Dop. Proprio quest’ultimo, ha voluto celebrare le bellezze del territorio “Si parla tanto del fiume Sarno come il fiume più inquinato di tutti. Ma io dico alla gente di venire a Sarno, qui dove nasce il fiume e dove le acque sono pulitissime. Ci sono analisi che vengono fatte quotidianamente che lo dimostrano. Qui nasce l’oro rosso italiano, un prodotto super controllato ed esportato in tutto il mondo. Quindi, bisogna informarsi bene prima di parlare male di qualche territorio. In quest’area, dove nasce il Sarno, ci sono furti preziosi e prelibati”. Poi Sal Da Vinci ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a partecipare al San Marzano Day “Sono stato coinvolto in questo progetto interessante dal mio amico Paolo Ruggiero e mi sono catapultato in questa manifestazione a sostegno dell’oro del sud. Chi non ha mai mangiato e vissuto in prima persona le tradizioni legate al pomodoro. Io sono dipendente da questo frutto. Mangiare questo tipo di pomodoro significa condividere una cultura ed una vera e propria arte unica al mondo” .