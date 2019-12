“Amalfi e oltre” dedicato a Marcello Rumma, al via il progetto di ricerca

Nella sala Giunta “Francesco De Sanctis” del Palazzo Santa Lucia della Regione Campania, martedì 10 dicembre alle ore 10.30, Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania presenterà il progetto di ricerca su Marcello Rumma, “Amalfi e oltre” , il primo step dell’Archivio digitale dell’arte in Campania, un progetto che, ruotando intorno alla figura di Marcello Rumma, si articola in tre sezioni che ripercorrono i luoghi della vicenda artistica dell’intellettuale salernitano: a Salerno, il 12 e 13 dicembre nel salone dei marmi del Palazzo di Città, il convegno scientifico Progettare la memoria, realizzato dalla Scabec in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno; a Napoli, al Madre, il museo d’arte contemporanea Donnaregina della Regione Campania, la retrospettiva I sei anni di Marcello Rumma 1965-1970, dal 15/12/2019 al 13/04/2020; ad Amalfi, agli Arsenali della Repubblica marinara, dal 26/03/2020, i progetti espositivi di due grandi protagonisti dell’arte contemporanea, il sudafricano William Kentridge con la mostra More Sweetly Play The Dance e l’egiziano Wael Shawky con Cabaret Crusades

Cittadino salernitano, Marcello Rumma è stata una figura complessa ed anticipatrice, collezionista, editore, imprenditore culturale, autore, nel Mezzogiorno d’Italia, di progetti che hanno contribuito a cambiare la storia dell’arte internazionale a partire dagli anni sessanta.

Il progetto fa parte di Campania Cultura, il primo ecosistema digitale, realizzato in Italia dalla Regione Campania, con la collaborazione della Scabec, di cui una delle linee d’azione è il programma ARCCA – ARchitettura della Conoscenza CAmpana, con l’obiettivo di riunire in una sola piattaforma digitale tutto il patrimonio culturale regionale.

Interverranno Vincenzo Loia, Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Laura Valente, Presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, Maria Giuseppina De Luca, Ordinario di estetica dell’Università degli Studi di Salerno, Enzo Napoli, Sindaco di Salerno e Daniele Milano, Sindaco di Amalfi.

Sarà presente Lia Rumma