A Minori la "Notte dei Panettoni in riva al mare"

Una notte con i piu' grandi lievitisti italiani, pasticceri, panificatori e pizzaioli: e' quanto proposto il 26 luglio nelle vie del centro citta' di Parma con "La Notte dei Maestri del Lievito Madre", evento organizzato dall'Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano con il patrocinio del Comune di Parma, in collaborazione con La Scuola Italiana di Cucina Internazionale (Alma). L'incontro, utile a degustare i prodotti lievitati artigianali realizzati dai migliori maestri nell'uso del lievito madre provenienti da tutta Italia, prevede la partecipazione di oltre trenta Accademici con i loro lievitati. Il ricavato della manifestazione sara' devoluto in beneficienza a Emporio Solidale di Parma, progetto di solidarieta' realizzato da un gruppo di associazioni di volontariato della citta' per contrastare la crescente poverta'. Per il 24 agosto e' previsto dall''Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano un altro appuntamento con la "Notte dei Panettoni in riva al mare" organizzato in Campania, a Minori provincia di Salerno. La Notte dei Maestri del Lievito Madre- afferma l' assessore al Turismo Cristiano Casa- vede i piu' grandi lievitisti italiani, pasticceri, panificatori e piazzaioli, con oltre trenta stand, presenti nel centro storico di Parma per un'iniziativa coinvolgente che permettera' ai partecipanti di intraprendere un percorso del gusto, legato al valore ed alla qualita' di prodotti proposti." "Dopo la pausa dello scorso anno, dovuta alla pandemia, stiamo cercando- commenta il Maestro Claudio Gatti, presidente dell'Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano- di avvicinarci, nel rispetto delle regole, agli appassionati dei lievitati perseguendo la mission dell'Accademia, esaltare l'eccellenza dell'artigianalita' italiana".