Premi: "Pellezzanesi Illustri", lunedi' la terza edizione

Ritorna l'appuntamento con il premio Pellezzanesi Illustri, l'iniziativa organizzata e promossa dalla Pro Loco di Pellezzano (Salerno) e dedicata ai concittadini che con il loro operato hanno donato lustro e prestigio al territorio. L'appuntamento con la terza edizione e' in programma lunedi' 22 novembre alle 19 presso il teatro Charlot della frazione di Capezzano. L'organizzazione, presieduta da Luigi Carrella, quest'anno ha scelto di premiare: Sara Pantuliano, economista ed esperta di politica internazionale, componente del gruppo consultivo del Fondo per la costruzione della pace del segretario generale dell'Onu e componente del team di consulenti economici del presedente Usa Biden; Domenico Notari, scrittore, docente universitario di scrittura creativa e autore di documentari per la Rai; Matteo Lorito, rettore dell'Universita' degli Studi di Napoli Federico II di Napoli e fitopatologo di fama mondiale. Dopo i saluti introduttivi del presidente della Pro Loco Pellezzano, Luigi Carrella, sono previsti gli interventi del presidente della provincia, Michele Strianese e del sindaco di Pellezzano, Francesco Morra. Prevista, inoltre, la partecipazione del rettore dell'Universita' degli Studi di Salerno, Vincenzo Loia, del vicesindaco del Comune di Salerno, Paky Memoli e del Prefetto di Salerno. L'evento e' patrocinato dal Comune di Pellezzano, dalla Provincia di Salerno e dalla Regione Campania.