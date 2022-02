San Valentino a Napoli, ecco tutti gli itinerari turistici dell'amore

Un San Valentino celebrato in tanti luoghi di tutta la citta' con la proposta di itinerari turistici dell'amore. E' questa l'iniziativa messa in campo dall'assessore al Turismo e alle Attivita' Produttive Teresa Armato d'intesa con tutte le dieci Municipalita'. Vogliamo sempre piu' caratterizzare la nostra azione amministrativa con la programmazione, la concertazione territoriale e con le categorie - spiega Armato - in modo di attuare davvero un piano di rilancio del turismo". Si conclude cosi' il programma turistico e culturale finanziato dal poc Campania 2014-2020 iniziato lo scorso dicembre con il programma "Ri-nascita - Natale a Napoli", e che ha avuto il suo clou nel concerto di Capodanno Passione Live. Gli eventi di San Valentino si svolgeranno nel pomeriggio di lunedi' 14 febbraio in dieci aree diverse della citta'. I cittadini e i turisti interessati verranno accompagnati alla scoperta di luoghi e siti simbolici da guide turistiche professionali e autorizzate. Il tutto, come di consueto, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. Per partecipare occorrera' presentarsi, dunque, lunedi' 14 febbraio nei luoghi e negli orari prestabiliti dal programmi. I tour proposti partiranno dagli orari sotto indicati ed avranno una durata variabile dai 60 ai 90 minuti. I MUNICIPALITA': Le leggende dell'amore | Ore: 17:30 | Ritrovo: Ingresso Castel dell'Ovo | Storie che attraversano il borgo di Chiaia; dal Castel dell'Ovo a Piedigrotta. II MUNICIPALITA': "Vizi" d'amore ai Quartieri Spagnoli, da Bammenella a Filumena | Ore: 17:30 | Ritrovo: Ingresso Palazzo BNL (Via Toledo/Via Diaz) | "Bammenella 'e copp''e Quartiere" e "Filumena Marturano" accompagneranno nel cuore della citta' sulle tracce delle antiche case di tolleranza, III MUNICIPALITA': Ammore e niente cchiu'… Toto' e le sue passioni al Rione Sanita' | | Ore: 17:00 | Ritrovo: Porta San Gennaro (di fronte metro Piazza Cavour) | Un viaggio nel tempo nel borgo dei Vergini e della Sanita', dove nacque e visse il Principe della risata. IV MUNICIPALITA': Amori nel cuore di Napoli | Ore: 17:30 | Ritrovo: Piazzetta Pietrasanta (lungo Via Tribunali) | Alla scoperta di amori ideali, leggendari, passionali, talvolta "criminali", nel cuore di Napoli, tra letteratura, arte e celebri personaggi. La narrazione delle storie di Boccaccio e Fiammetta, di Giovanni Pontano e di sua moglie, di Dante e Beatrice, ma anche delle leggende di Donn'Albina, Donna Regina e Donna Romita e della Sirena Partenope e degli amori "criminali" che coinvolsero il Principe Carlo Gesualdo, la moglie Maria d'Avalos ed il suo amante Fabrizio Carafa e che segnarono la vita di Eleonora Pimentel Fonseca. V MUNICIPALITA': Amori e regali popolari | Ore: 16:00 | Ritrovo: Ingresso Floridiana (Via Cimarosa) | Sulla collina del Vomero, dalla Floridiana, l'imponente villa che Ferdinando IV di Borbone acquisto' per la moglie morganatica Lucia Migliaccio, duchessa di Floridia e, precedentemente, vedova del principe Benedetto III Grifeo di Partanna, alla Pedamentina, la scalinata che, dall'austero e regale Castel Sant'Elmo conduce alla Napoli brulicante tra panorami mozzafiato che hanno ispirato versi, canzoni ed amori regali e popolari. VI MUNICIPALITA': Rinascita con amore | Ore: 17:00 | Ritrovo: Ingresso Chiesa Santi Pietro e Paolo (Via Attila Sallustro) | Un tour del Parco Merola di Ponticelli, conosciuto, dopo il progetto di riqualificazione sociale e urbana avviato nel 2015, come Parco dei Murales ed esempio virtuoso di un processo di rigenerazione urbana e sociale che parte dall'amore per la propria terra. VII MUNICIPALITA': Ammore ammore | Ore: 17:00 | Ritrovo: Piazza Guarino | Un racconto che attraversera' il quartiere di S. Pietro a Patierno, tra le evidenze storiche e gli edifici di arte contemporanea. Si parte dal murale dedicato dall'artista Jorit a Nino D'Angelo, con un racconto sulla vita artistica di un autore che, cantando di sentimenti, proprio come la sua terra, ha saputo innovarsi, rinnovarsi e imporsi per la qualita' della sua musica oltre i confini cittadini. Principali posti visitati: Antico Casale di S. Pietro a Patierno, il Santuario di San Pietro e i murales di Jorit. VIII MUNICIPALITA': L'amore che riscatta| Ore: 17:00 | Ritrovo: Fermata Metro "Piscinola-Scampia" | Un tour di Scampia che partira' dalla Villa Comunale per toccare le sedi di Associazioni, gruppi di Volontariato e luoghi di aggregazione. IX MUNICIPALITA': La ricerca dell'amore perduto | Ore: 17:00 | Ritrovo: Colombarium, Via Pigna n 35 | Soccavo al centro della narrazione che partira' dalla discussa Croce di Piperno, al centro di aneddoti sulla ricerca del Graal, posta all'incrocio di quattro strade centrali che attraversano in quartiere, per un racconto sulla storia del territorio. X MUNICIPALITA': I volti dell'amore | Ore: 17:00 | Ritrovo: Ingresso Ex Base Nato, Viale della Liberazione n 115 | Le sfaccettature di Bagnoli, partendo dalla ex base Nato per proseguire a passeggio nell'ex quartiere operaio dove nacquero i "menestrelli" dei Campi Flegrei, i fratelli Bennato.