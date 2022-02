A Napoli la manifestazione per la riapertura del cimitero delle Fontanelle

Un appello per riaprire il Cimitero delle Fontanelle, un patrimonio della città di NAPOLI, un sito unico al mondo per storia e rilevanza culturale. Oggi alle 11:00, l'associazione Giovani del quartiere per il quartiere invita la stampa e i napoletani, nella piccola piazza antistante l'ingresso del Cimitero delle Fontanelle, a partecipare alla manifestazione per sensibilizzare circa la riapertura dello storico ossario. Il Cimitero, luogo simbolo del quartiere Sanità e che ha fortemente contribuito negli ultimi anni alla riqualificazione culturale della zona, è chiuso al pubblico da quasi due anni. Prima per l'emergenza sanitaria e poi per sopraggiunti problemi strutturali. In precedenza, nei periodi di alta stagione, l'ossario accoglieva oltre mille visitatori al giorno che generavano un importante indotto economico per gli abitanti della Sanità ed oggi associazioni, politica e cittadini chiedono a gran voce la riapertura del sito. All'evento partecipano la consigliera comunale Alessandra Clemente, cui è affidata l'introduzione; la dottoressa Susy Martire, presidente di Guide turistiche Campania; Lucia Visone Perez dell'associazione NAPOLI 2030; la professoressa Irene Spasiano, coordinatrice di Giovani del quartiere per il quartiere, organizzazione formata da ragazzi che si occuperanno di presentare ai partecipanti aneddoti riguardanti l'ossario delle Fontanelle. Descrizioni più dettagliate, sulla storia del monumento e dell'area che lo ospita, saranno date dalle guide turistiche abilitate, tra i promotori dell'evento.