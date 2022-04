"La Passione tra ritualità e contemporaneità" , in Costiera Amalfitana

Torna la Pasqua in Costiera Amalfitana e con essa tornano l’arte, la cultura, il teatro e lo spettacolo dal vivo.

Sabato 9 e domenica 10 aprile sarà presentata in anteprima la quinta edizione del festival “AnimaVerso”.

“AnimaVerso - Itinerari di Arte, Cultura, Benessere in Costiera” è un festival finanziato dalla Regione Campania e cofinanziato dai Comuni di Minori, Atrani, Conca de’ Marini, Scala e Tramonti per l’ideazione e direzione artistica di Gigi Di Luca. Il progetto rientra nel programma del Poc Campania 2014 – 2020 linea strategica “Rigenerazione Urbana, Politiche per il Turismo e Cultura”, un programma di percorsi turistico-culturali, naturalistici ed enogastronomici per la promozione turistica della Campania.

“C’é un forte bisogno di silenzio, di sentire, di una ricerca interiore che mette l’uomo in contatto con la sua essenza, con le radici e la spiritualità dei luoghi che lo circondano. Cercare per ritrovare se stessi e riconoscere l’altro che ti è vicino. Il festival AnimaVerso che con immenso piacere per la prima volta approda in costiera Amalfitana è un faro che con l’arte saprà illuminare itinerari, sentieri e luoghi meravigliosi” ha annunciato Gigi Di Luca, direttore artistico del festival.

Location ufficiale del festival sarà la Costiera Amalfitana. La manifestazione vedrà coinvolti cinque comuni de “La Divina”: Minori come comune capofila, Atrani, Conca dei Marini, Scala, Tramonti. Comunità che già da anni organizzano rassegne, eventi, iniziative di carattere storico-artistico al fine di valorizzare le bellezze dei propri territori.

Gli eventi si svolgeranno da aprile 2022 ad ottobre 2022 e si articoleranno in experience musicali con artisti di spessore con un calendario di itinerari, passeggiate naturalistiche, performance artistiche ispirate al tema della spiritualità e del benessere, workshop, visite guidate insolite che coinvolgeranno non solo i siti storici e le aree archeologiche più note ma anche beni culturali “minori” e luoghi fisici e sociali significativi per la storia del territorio.

L’intervento, oltre ad avere una funzione legata alla destagionalizzazione dei flussi turistici, mira anche ad una funzione di diffusione delle buone pratiche cercando di stimolare lo sviluppo di maggiore sensibilità nei partecipanti verso le tematiche di conservazione e protezione ambientale, esaltandone il loro valore.

Come anteprima alla ricca stagione di eventi previsti, sabato 9 aprile alle ore 10.30 presso la Arciconfraternita del SS. Sacramento di Minori ci sarà la tavola rotonda “La Passione tra ritualità e contemporaneità” con la partecipazione dei sindaci dei comuni partner Andrea Reale, Luciano de Rosa Laderchi, Pasquale Buonocore, Luigi Mansi e Domenico Amatruda, del Priore dell’Arciconfraternita Franco Mancieri, del direttore artistico, del maestro Candido del Pizzo, del professor Luigi Aceto e del musicista Carlo Faiello. Tema nodale dell’incontro sarà il plurisecolare “canto dei Battenti”, riconosciuto e catalogato dal Ministero dei Beni Culturali come bene immateriale.

Domenica 10 aprile alle ore 20.00 presso la Chiesa di San Pancrazio del comune di Conca dei Marini, ci sarà il concerto spettacolo “Miserere – Cantare la Passione” del maestro Carlo Faiello con protagonista la storica attrice napoletana Isa Danieli.

Lo spettacolo, è in forma di teatro/concerto a cura de Il Canto di Virgilio ed è ormai divenuto un appuntamento fisso delle festività pasquali campane visto che viene replicato con successo da 7 anni a Napoli. “Ho immaginato uno spettacolo sulla religiosità popolare, una Passione laica che proviene dalle antiche processioni e cerimonie del Sud Italia. Isa Danieli è la Madonna, straziata dal dolore per il figlio in croce. L’attrice rappresenta la condizione degli umili, sottomessi e umiliati dal potere dominante. Un dramma cantato e recitato in forma dialettale che raccoglie idiomi diversi della Campania” ha affermato Carlo Faiello.

Isa Danieli interpreterà il ruolo della Madonna e, accanto a lei, 5 grandi voci napoletane come Antonella Morea, Patrizia Spinosi, Fiorenza Calogero, Elisabetta D’Acunzo e Marianita Carfora. Nel cast anche il Quartetto Santa Chiara: Giuseppe Di Colandrea al clarinetto; Antonello Grima al violoncello; Pasquale Nocerino al violino; Franco Ponzo alla chitarra. Tra i pezzi cantati dall’attrice ci sono: “Rose e spine”, “Sento l’amato Figlio”, “Sona ca sceta”. La partecipazione allo spettacolo prevede l’ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

“Esprimo viva soddisfazione come sindaco del comune capofila di questo progetto – ha dichiarato Andrea Reale, sindaco di Minori -per le motivazioni di fondo che hanno spinto cinque comuni della Costa d'Amalfi a stringere una sinergia, in nome della promozione del territorio, legandola alla valorizzazione dei percorsi storico-architettonici, del grande patrimonio gastronomico e delle bellezze paesaggistiche, espresse nei sentieri che collegano la costiera e la montiera amalfitana. Auspico anche a nome degli altri colleghi sindaci una ripresa del comparto turistico, anche grazie alle iniziative culturali programmate nel festival AnimaVerso.”

Appuntamento da non perdere.