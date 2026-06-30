Incontro in Prefettura: al via il presidio estivo della Polizia Stradale in Costiera Amalfitana

Nella mattinata odierna, presso il Palazzo del Governo, si è svolto un incontro, presieduto dal Prefetto di Salerno, dedicato alla gestione dell’afflusso turistico nel periodo estivo in Costiera Amalfitana che accoglie elevate presenze turistiche e ha una viabilità unica e complessa.

Alla riunione hanno partecipato la Regione Campania, il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Dirigente del Compartimento di Polizia Stradale, i Sindaci dei Comuni della Costiera Amalfitana, nonché rappresentanti di Anas, Sita Sud e delle organizzazioni sindacali di settore.

In apertura dell’incontro è stata presentata l’istituzione del nuovo presidio stagionale estivo della Polizia Stradale, con sede a Maiori, attivato stamattina come misura concreta per l’innalzamento dei livelli di prevenzione e sicurezza della circolazione lungo la S.S. 163 “Amalfitana”.

L’esigenza di istituire il presidio trae origine dalle diffuse e rilevanti criticità che interessano un territorio di straordinario valore turistico e paesaggistico, dove si registrano milioni di presenze turistiche all’anno e connotato da una viabilità unica e complessa.

Questo nuovo servizio servirà a garantire controlli più efficaci, tempi di intervento più rapidi e maggiore sicurezza per chi vive e visita il territorio.

L’iniziativa è stata promossa grazie alla collaborazione istituzionale tra Ministero dell’Interno, Prefettura, Questura, Compartimento della Polizia Stradale Campania, Comune di Maiori e Sindaci dei Comuni della Costiera Amalfitana.

L’incontro ha riguardato anche la gestione dell’intensificazione dei flussi turistici in Costiera, in modo sostenibile, preservando l’equilibrio tra attrattività, vivibilità e sicurezza, nella consapevolezza che il turismo rappresenti un motore fondamentale per l’economia della Provincia, capace di generare ricchezza, lavoro e opportunità.

In tale prospettiva, la riunione odierna segna l’avvio di momenti di confronto istituzionale funzionali all’adozione di piani di intervento per una gestione organica dei flussi turistici.

L’iniziativa si inserisce nel solco dell’accordo siglato tra i Ministri dell’Interno e del Turismo insieme ai Sindaci dei Comuni aderenti alla “Carta d’Amalfi”, documento di intenti condiviso volto a promuovere un modello di governance territoriale in grado di garantire decoro urbano, tutela del patrimonio e prevenzione di fenomeni di degrado.

Nel corso dell’incontro odierno sono state esaminate proposte per promuovere un modello di turismo responsabile con il contributo di tutte le istituzioni e delle comunità locali interessate, cercando di affrontare le dinamiche territoriali e le relative criticità con soluzioni condivise, volte a consentire una equilibrata fruizione dei luoghi, anche in funzione di una maggiore sicurezza.

In questa prospettiva il tavolo sarà progressivamente allargato alla partecipazione di altri attori.

L’esodo estivo è stato al centro anche di una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità (COV) tenutasi nella mattinata di ieri – alla quale hanno preso parte i rappresentanti del Comune di Salerno, della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Stradale, della Provincia e di Anas – durante la quale è stata operata una ricognizione dei cantieri e di altre criticità sulle strade del territorio provinciale allo scopo di individuare soluzioni per agevolare la circolazione nel corso dei prossimi mesi.

Da domani parte anche il Piano per il potenziamento della vigilanza estiva, che ogni anno si consolida e cresce di numero: per l’anno corrente, complessivamente, il contingente dei rinforzi delle Forze di Polizia assegnate dal Ministero dell’Interno entrerà in servizio a partire dal 1° luglio, terminando a settembre, e sarà modulato con una presenza iniziale di 46 unità che sarà aumentata progressivamente a 78 per raggiunge il picco di 86 unità.

Nell’ambito delle iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione i Comuni costieri di Conca dei Marini, Furore e Vietri sul Mare – insieme ai comuni cilentani di Agropoli e Pollica – fruiranno di uno specifico finanziamento “Spiagge Sicure 2026”, da destinare all’assunzione di personale della Polizia locale a tempo determinato, alle prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale della Polizia locale, all’acquisto di mezzi ed attrezzature e alla promozione di campagne informative volte ad accrescere fra i consumatori la consapevolezza dei danni derivanti dall’acquisto di prodotti contraffatti.

Il Prefetto Esposito, a margine dell’incontro, ha sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale instaurata, anche in vista di occasioni di confronto future: «Grazie al confronto costante tra istituzioni, in particolare con i Sindaci che conoscono le specificità del proprio territorio, oggi si è dato avvio ad un presidio stagionale di Polizia Stradale in Costiera Amalfitana che è il frutto di una collaborazione virtuosa tra lo Stato e gli enti locali, per garantire maggiore sicurezza in un territorio meta di turismo internazionale. Nello stesso tempo, da domani prenderanno servizio i rinforzi assegnati dal Ministero dell’Interno per la stagione estiva, grazie ai quali potrà essere potenziato il controllo del territorio e dato ulteriore impulso alla prevenzione dei reati nell’intera provincia e in particolare nelle principali località turistiche».