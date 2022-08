Costiera Amalfitana, cantautori e teatro a Cetara

Frangenti - Da domani al 3 settembre si tiene la seconda fase del Cetara Arts Festival, festival di teatro e musica alla sua sesta edizione nel borgo marinaro della Costiera amalfitana. Dopo il debutto a fine luglio in esclusiva regionale dei cantautori Giorgio Poi e Cristina Donà, dal 27 agosto riprendono le attività concertistiche di Frangenti con un prologo teatrale che andrà in scena domani (ore 21 presso Chiesa S. Pietro Apostolo) con la "Le favole della saggezza". Per la sezione #Stories venerdì andrà in scena "La vita salva" con l'attrice Silvia Frasson (ore 21 presso Torre Vicereale). Sabato (ore 22 presso Piazzetta Grotta) ci sarà un concerto con i cantautori Zibba e Erica Mou. La serata esclusiva accompagna l'ultimo capitolo del percorso Amore, Morte e Distrazioni, trittico discografico e artistico di Zibba; e il nuovo album Nature, di Erica Mou, con il quale la cantautrice pugliese approda a nuove sfumature di scrittura, in cui, alternando anche l'uso delle lingue, dall'italiano all'inglese, passando per il dialetto della sua terra, associa in ogni brano elementi e processi della natura a emozioni e comportamenti degli uomini e delle donne. Un disco prodotto dalla stessa Mou, insieme al polistrumentista britannico MaJiKer e registrato tra la Puglia, Tolosa, Milano e Londra.