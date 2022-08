Notte della Taranta: conto alla rovescia per Concertone a Melpignano, superospiti Mengoni, Elodie e Bersani

Conto alla rovescia per la 25esima Notte della Taranta e l'atteso Concertone di Melpignano (Lecce) in programma la sera del 27 agosto. L'orchestra diretta dal maestro concertatore Dardust alternera' i brani tipici della tradizione popolare salentina con rivisitazioni di canzoni pop con artisti come Samuele Bersani, Massimo Pericolo, Studio Murena e Kety Fusco. Super ospiti Marco Mengoni ed Elodie e narratrice d'eccezione Madame, affiancata dal critico musicale Gino Castaldo. "Una Taranta fluida come la contemporaneita' che viviamo - ha annunciato Dardust - il cui concetto di integrazione sia fondamentale anche a livello culturale, un multiculturalismo di cui Stromae ha fatto il concept di base", e sul palco del Concertone proporra' uno dei suoi pezzi piu' famosi e conosciuti: Alor on Danse, con incursioni di musica popolare salentina. La serata di Melpignano, dopo le 21 tappe del festival itinerante che si conclude oggi a Martano, sara' presentata domani mattina, nelle sale di Palazzo Marchesale, dal maestro concertatore Dardust, gli artisti ospiti del Concertone, il presidente della Fondazione Massimo Manera, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il direttore generale di Puglia Promozione Luca Scandale w la sindaca di Melpignano Valentina Avantaggiato. Anche quest'anno, inoltre, si rinnova la partnership fra Ferrovie del Sud Est (Gruppo FS) e La Notte della Taranta con collegamenti straordinari per raggiungere, in treno e in bus, il Concertone del 27 agosto.

FERROVIE DEL SUD EST VETTORE UFFICIALE DELLA NOTTE DELLA TARANTA

Si rinnova la partnership fra Ferrovie del Sud Est (Gruppo FS) e La Notte della Taranta. Anche quest'anno, in occasione della 25esima edizione dell'evento musicale che richiama partecipanti da tutta Italia e non solo, sono previsti collegamenti straordinari per raggiungere, in treno e in bus, il concertone del 27 agosto a Melpignano, in provincia di Lecce. Ferrovie del Sud Est mette a disposizione oltre 23.000 posti, di cui 15.000 sui treni e 8.000 sui bus, per collegare le principali località del Salento, dall'entroterra alla costa, con il più grande festival d'Italia e una delle più significative manifestazioni sulla cultura popolare in Europa. I treni in partenza da Lecce fermeranno a San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, Galugnano, Sternatia, Zollino, Corigliano D'Otranto fino a Maglie. Quelli in partenza da Gallipoli, effettueranno invece fermate a Alezio, Sannicola, Nardò, Galatina, Zollino, Corigliano D'Otranto e Maglie. Previsti anche bus con andata e ritorno da Gallipoli, unitamente a quelli da e per San Foca, Alliste, Otranto, Poggiardo e Tricase, con fermata a Melpignano. I dettagli sugli orari e le fermate sono disponibili sul sito internet delle Ferrovie del Sud Est. I biglietti sono acquistabili sui siti web fseonline.it e trenitalia.com, presso le agenzie di viaggio Trenitalia, biglietterie Trenitalia, Emettitrici Self Service FSE e Trenitalia e punti vendita LIS di Lottomatica, Mooney e Punto Servizi.