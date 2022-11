"Luci è cultura", un cartellone ricco di eventi a Salerno

"Ecco il cartellone completo degli eventi culturali e spettacolari in programma nei mesi di dicembre e gennaio in concomitanza con il periodo di accensione delle Luci d'Artista a Salerno . Tra musica e teatro, mostre e incontri, turisti e concittadini potranno godere di un'offerta ricca e variegata di iniziative dislocate in diversi quartieri della nostra città nei due mesi caratterizzati dalla tradizionale rassegna d'arte luminosa promossa dal Comune di Salerno con il contributo della Regione Campania", dichiara il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.

Concerti

Jazz In Luce

16 dicembre (ore 20.00), Piazza Portanova - Salerno Jazz Orchestra & Tony Momrelle

30 dicembre (ore 20.00), Piazza Portanova - Dj set Alfonso Ventura + Casanova Swing

Band

Chi è di scena

17 dicembre (ore 21.00), Teatro Augusteo - Fabio Concato

30 dicembre (ore 21.00), Teatro Augusteo - Peppe Barra

Salerno Barocca

23 dicembre (ore 20.30), Chiesa di San Giorgio - Crudele Sommo Amore

28 dicembre (ore 20.00), Fondazione Menna - Nisi Dominus e Nulla in Mundo Pax

20 gennaio (ore 20.00), Pinacoteca Provinciale - Francesco Aliberti: Sonate per violino e

basso

Salerno Classica

11 dicembre (ore 17.00), Duomo di Salerno - Dicembre Sacro: Omaggio a Perosi per i 150

anni dalla nascita

16 dicembre (ore 20.30), Duomo di Salerno - Dicembre Sacro: Il Messiah di G.F. Händel

27 dicembre (ore 20.30), Chiesa di S. Giorgio - Concerto a lume di candela

30 dicembre (ore 20.30), Chiesa di S. Giorgio - Concerto a lume di candela

Jazz Bahr - Stazione Marittima

9 dicembre (ore 21.45) - Trio di Salerno

16 dicembre (ore 21.45) - Daniele Scannapieco Quartet

24 dicembre (ore 13.30) - Christmas on the sea (Dj set in esterna Sara Scarabino + live set

pianoforte sala interna Ivana Muscoso)

13-20-27 gennaio (ore 21.45), Latin Groove

10 dicembre (ore 20.30), Duomo di salerno - Concerto di Natale Arcidiocesi

Salerno-Campagna-Acerno

10 dicembre (ore 17.30 - ore 21.00), Chiesa di San Benedetto - Christmas Gospel Concert

16 dicembre (ore 20.30), Duomo di Salerno - Coro Estro Armonico: Messiah di Handel

17 dicembre (ore 21.00), Sala Pasolini - Il Colore dei Suoni: Wet Rags

17 dicembre (ore 21.00), Teatro Ghirelli - Alguien le dice al tango (in collaborazione con

Concerti d'estate di Villa Guariglia)

18 dicembre (ore 21.00), Teatro Ghirelli - Makram Haboul Hosn

21 dicembre (ore 20.30), Chiesa dell'Annunziata - cori Estro Armonico, Calicanto e Casella: Concerto di Natale

La magia del Natale

Casa di Babbo Natale

10 dicembre-6 gennaio, Piazza Dante Alighieri

Foto con Babbo Natale: 10-11/17-18/23/24 dicembre. Foto con Befana: 5-6 gennaio

Hyppocampo Granata

7 dicembre - 29 gennaio, Piazza Gian Camillo Gloriosi

Fiera Natale Insieme

6 dicembre-8 gennaio, Piazza Sant'Agostino/Piazzale Salerno Capitale

Fiabe per Luci d’Artista

23 dicembre (ore 17.30), Teatro Augusteo

6 gennaio (ore 17.30), Teatro Augusteo

C'era una volta - Family Show

4 dicembre (ore 11.00, 17.00, 19.15), Teatro delle Arti – Vaiata

15 gennaio (ore 11.00, 17.00, 19.15), Teatro delle Arti - Pinocchio ragazzo fortunato

Incantastorie - Christmas in town

6 dicembre (ore 9.30), Teatro Augusteo

16 dicembre (ore 11.30), Teatro Augusteo

Rassegna Piccole emozioni

18 dicembre (ore 11.00-17.00-19.00), Teatro La Ribalta - Una notte prima di Natale

22 gennaio (ore 11.00-17.00-19.00), Teatro La Ribalta - Il paese dei colori

Ed ancora…

15 dicembre, Piazza Gian Camillo Gloriosi - Lino’s Street Circus

16 dicembre, C.so Vittorio Emanuele 75 - Niente di meno swing band

18 dicembre (ore 18.00), Piazza Gian Camillo Gloriosi - Sandro Deidda: TVProject, Le

grandi sigle della televisione

20 dicembre, via Trento (alt. Farmacia Pavese) - Gennaro One Man Show

22 dicembre, C.so Vittorio Emanuele - Cartastorie (Trasformismo di carta)

Mostre

Dicembre 2022-febbraio 2023, Chiesa dell’Addolorata - Mostra Multimediale Gustav Klimt

24 novembre-15 gennaio, Palazzo Piantanova - Mostra d’arte presepiale Città di Salerno

3-10 dicembre, Palazzo Fruscione - Le stanze dell’arte

17 dicembre - Musei in rete (incontri,visite guidate ed eventi speciali nei musei cittadini)

1-31 dicembre, Museo Diocesano - Espressioni d'Arte

3-11 dicembre, Palazzo Genovese - Luci in Avalon

3-17 dicembre, Creattivart (via Dogana Vecchia) - Mostra fotografica L’ho fatto per te

12 dicembre-15 gennaio, Fondazione Menna/Palazzo di Città/Pinacoteca

Provinciale/Archivio di Stato/Museo della Ceramica - La Regola e il caso. Opere dalla

collezione della Fondazione Menna

10-17 dicembre, Teatro Nuovo - "Si stava meglio quando si stava peggio" di Adriana

Scerminosi

8 dicembre-10 gennaio, Complesso San Michele - San Michele Ritrovato (visita agli spazi

del Complesso)

Tutti i giorni, via Duomo (℅ Duomo di Salerno), Presepe Dipinto di Mario Carotenuto

Incontri Salerno Letteratura

2 dicembre (ore 18.45), Complesso San Michele - Presentazione libro "Il Dio disarmato" di

Andrea Pomella

16-17 dicembre (ore 16.30), Convitto Nazionale - Stati Generali della Letteratura

Solitudine/Cittadinanza

Natale in Giallo

7 dicembre (ore 18.30), Club Velico Salernitano - Barbara Perna

19 dicembre (ore 18.30), Complesso di San Michele - Maurizio De Giovanni

Domeniche ad arte

4 dicembre (ore 11.00), Pinacoteca Provinciale - Presentazione libro "L'enigma della

Medusa" di Alessandro Luciano

Mediterraneo Contemporaneo

16 dicembre (ore 18.30), Teatro Ghirelli - Nizar Hassan

Natale Insieme - Associazione La Tenda

2 dicembre (ore 12.00), Comunità di Brignano - Festival Quartieri di vita

18 dicembre (ore 17.00), Auditorium San Giuseppe - Concerto di Natale

Teatri

Teatro Verdi

Opera

9 dicembre (ore 21.00), 11 dicembre (ore 18.00) - Il Barbiere di Siviglia

26 dicembre (ore 18.00), 28 dicembre (ore 21.00) - Turandot

Concerti

5 dicembre (ore 20.00) - Fazil Say e Patricia Kopatchinskaja

25 dicembre (ore 11.00) - Concerto di Natale

1 gennaio (ore 18.00) - Gran Gala di Capodanno

Prosa

1-3 dicembre (ore 21.00), 4 dicembre (ore 18.00) - Alessandro Siani: Extra Libertà Live Tour

19-21 gennaio (ore 21.00), 22 gennaio (ore 18.00) - Nuda

Teatro Augusteo

27 novembre- 4 dicembre - Festival del Cinema di Salerno

28 gennaio (ore 21.00) - Maurizio Casagrande in “A tu per tre”

Teatro Ghirelli

1-2 dicembre (ore 20.30) - La Codista

10 dicembre (ore 19.00), 11 dicembre (ore 18.00) - Migliore

7 gennaio (ore 19.00), 8 gennaio (ore 18.00) - L'Oreste

19-20 gennaio (ore 20.30) - Barabba

Sala Pasolini

16 dicembre (ore 21.00) - Titina la Magnifica

18 gennaio (ore 21.00) - Rigoletto: la notte della maledizione

Teatro delle Arti

10 dicembre (ore 21.00), 11 dicembre (ore 18.30) - Mettici la mano

7 gennaio (ore 21.00), 8 gennaio (ore 18.30) - A che servono questi quattrini

21 gennaio (ore 21.00), 22 gennaio (ore 18.30) - Il medico dei pazzi

Rassegna Te voglio bene assaje Teatro delle Arti

Venerdì 9 dicembre (ore 21.00) - Voce 'e notte

Venerdì 20 gennaio (ore 21.00) - Pescatori

Teatro Arbostella

3-4/10-11 dicembre (sabato ore 21.30, domenica ore 19.30) - 7-14-21-28

7-8/14-15/21-22 gennaio (sabato ore 21.30, domenica ore 19.30) - Arezzo 29 in tre minuti

Teatro Ridotto

3 dicembre (ore 21.15), 4 dicembre (ore 19.00) - Una notte a Napoli

14 gennaio (ore 21.15), 15 gennaio (ore 19.00) - Duo Is meglio che One

28 gennaio (ore 21.15) - L'occasione fa l'uomo morto

Teatro Nuovo

3-10 dicembre (ore 21.00), 4-11 dicembre (ore 18.30) - Come si rapina una banca

13 dicembre (ore 18.00) - Maratona Pasolini

18 dicembre (ore 18.30) - Enzo De Caro in Un’Odissea infinita

14 gennaio (ore 21.00),15 gennaio (ore 18.30) - Non ci resta che ridere

Teatro La Ribalta

Rassegna Piccole emozioni

18 dicembre (ore 11.00-17.00-19.00) - Una notte prima di Natale

22 gennaio (ore 11.00-17.00-19.00) - Il paese dei colori

Teatro Genovesi

3-4/10-11/17-18 dicembre - Rapsodia in nero (Maschere di fango)

5 dicembre (ore 19.30) - Violata

20 dicembre (ore 19.30) - Coro Voci a Colori

14 gennaio (ore 21.15), 15 gennaio (ore 19.00) - L’Acquario