Liste elettorali, scade domani alle 12 il termine: via alla corsa per le amministrative 2026

Domani, sabato 25 aprile, alle ore 12:00 scade il termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati nei vari Comuni chiamati al voto per le elezioni amministrative 2026. Si chiude così la fase di deposito formale delle candidature, aprendo ufficialmente la corsa elettorale verso il voto del 24 e 25 maggio.

Saranno complessivamente 625 i Comuni delle Regioni a statuto ordinario chiamati al rinnovo di sindaco e consiglio comunale, tra cui 15 capoluoghi di provincia: Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone e Salerno.

L’eventuale turno di ballottaggio, nei Comuni con più di 15mila abitanti, è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.

Liste elettorali e aggiornamento dei Comuni al voto

Con la chiusura delle candidature entro il 25 aprile, si consolida anche il quadro definitivo dei Comuni interessati dalla tornata elettorale. Rispetto all’elenco iniziale, si registra una variazione: il Comune di Pagani non rientra tra quelli al voto, a seguito del recente scioglimento del Consiglio comunale.

Il numero complessivo dei Comuni chiamati alle urne scende quindi a 625.

Provincia di Salerno

In provincia di Salerno l’appuntamento principale resta il capoluogo, dove si attende la possibile candidatura dell’ex governatore Vincenzo De Luca.

Al voto anche numerosi centri:

Amalfi, Cava de’ Tirreni, Angri, Campagna (commissariata), Maiori, Positano, San Valentino Torio e Valva (commissariata).

Provincia di Napoli

Nel Napoletano il rinnovo riguarda importanti città e centri dell’area metropolitana:

Ercolano, Portici, Casalnuovo di Napoli, San Giorgio a Cremano, Procida, Mugnano di Napoli, Pompei, Massa Lubrense e Sorrento.

Nell’area vesuviana e hinterland si voterà inoltre a Ottaviano, San Gennaro Vesuviano, Somma Vesuviana, Sant’Anastasia, Saviano e Terzigno, oltre ad altri Comuni come Afragola, Arzano, Cardito, Frattamaggiore, Calvizzano, Casandrino, Lacco Ameno, Mariglianella, Melito di Napoli, San Paolo Bel Sito e San Vitaliano.

Provincia di Caserta

In provincia di Caserta saranno 17 i Comuni al voto, tra cui Marcianise, San Nicola la Strada, Trentola Ducenta, Santa Maria a Vico, Capodrise, Casagiove, Cesa, Cellole e altri centri del territorio.

Provincia di Avellino

In Irpinia si voterà ad Avellino e in diversi Comuni tra cui Ariano Irpino, Cervinara, Calitri, Andretta, Quindici e altri centri minori.

Provincia di Benevento

Nel Sannio le urne si apriranno in vari Comuni tra cui Sant’Agata de’ Goti, Telese Terme, Guardia Sanframondi, Calvi, Paduli e altri centri della provincia.