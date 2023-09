A San Valentino Torio si parte con AgroDoc, ospiti: Preziosi, Finizio e Valentina Stella

'AgroDoc' con Preziosi e Finizio a S.Valentino Torio.

A San Valentino Torio tra documentari, teatro e musica. Si chiama 'AgroDoc' la rassegna che si terrà a partire da domani, 19 settembre, che unirà documentari, teatro e musica e dove la parola 'Doc rimanda a denominazione di origine campana'. L'iniziativa è in partnership con Rainews24, Rai Documentari, Rai Italia, RaiRadio Live Napoli, Tgr Campania e Rai Campania.

Per cinque giorni la piazza di San Valentino Torio "si vestirà con abiti multiformi" spiegano gli organizzatori che con il sindaco Michele Strianese hanno presentato la manifestazione, prodotta da Francesco Comunale, presso la sede Rai di Napoli.

Si inizierà con il documentario: 'Buon Compleanno Massimo''(98', prodotto da Samarcanda Film e Rai Documentari) per la regia di Marco Spagnoli, ricordo di Massimo Trosi. Il 20 settembre sul palco in Piazza Amendola salirà l'attore Alessandro Preziosi con il suo spettacolo 'Totò oltre la maschera' mentre giovedì 21 settembre sarà il turno di un altro appuntamento di grande spessore culturale, il documenatrio 'Il nostro Eduardo' per la regia di Didi Gnocchi e Michele Mally, omaggio al grande De Filippo. A seguire, attesa la musica di Gigi Finizio che proporrà, i suoi successi accompagnato da Roberta Ammendola, conduttrice di Casa Italia su Rai Italia. Il testimone della musica 'doc' passerà poi a Valentina Stella, apprezzata interprete di melodie napoletane che si esibirà venerdì 22 settembre. Sabato 23 la conclusione di Agrodoc, proposto dalla Hightlights, sarà affidata alla conduzione di Roberta Ammendola. Sul palco, tra gli altri, anche Livio Cori, Alesol e Valentina Vergati.

Ogni evento di 'AgroDoc' sosterrà Sos Villaggi dei bambini e sarà ad ingresso gratuito. L' iniziativa ha come scopo divulgare la cultura, la storia e le tradizioni artistiche della Campania e in particolare dell' Agro Nocerino Sarnese attraverso i suoi artisti e le tradizioni locali per avvicinare sempre più i giovani all'arte, alla musica ed allo spettacolo.