San Valentino Torio. Ad Agrodoc arrivano Roberta Ammendola e Gigi Finizio

Sul palco di San Valentino Torio il doc ‘Il nostro Eduardo’ Una conduttrice internazionale, uno tra i cantanti napoletani più apprezzati d’Italia ed Eduardo De Filippo. Questi gli ingredienti della terza serata di ‘Agrodoc’ dove ‘doc’ sta per ‘denominazione di origine campana’. La rassegna organizzata a San Valentino Torio dalla Hightlights con le partership di Rainews24, Rai Documentari, Rai Italia, Rai Radio Live Napoli, Tgr Campania e Rai Campania vivrà domani, 21 settembre, a partire dalle ore 21, due straordinari momenti di cultura, legati dalla conduzione di Roberta Ammendola, volto e voce di ‘Casa Italia’, il programma quotidiano proposto su Rai Italia ad una audience potenziale di oltre 130 milioni di persone. Sarà lei ad introdurre la proiezione de ‘Il nostro Eduardo’ per la regia di Didi Gnocchi e Michele Mally, omaggio al grande De Filippo. A seguire la musica di Gigi Finizio che proporrà una carrellata di successi e alcune novità. “Perché il pubblico - dice - ha bisogno di ascoltare musica e parole. La musica è un veicolo straordinario in grado di far capire soprattutto ai giovani che la Campania è una terra ricca di cultura di chiudere gli occhi e immaginare”. Gli fa eco Michele Strianese, sindaco di San Valentino Torio: “Celebriamo sul palco di Piazza Amendola la Campania e le sue arti, orgogliosi di questo progetto capace di mescolare tradizione, musica, teatro e documentari. Una esperienza unica e di grande qualità”.