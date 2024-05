A Vietri sul Mare dal 24 al 26 maggio 2024 la Fiera del Libro

Saranno molti gli ospiti attesi alla 3° edizione della “Fiera del Libro di Vietri sul Mare”, in programma dal 24 al 26 maggio a Marina di Vietri sul mare, in Piazza Attilio Della Porta e presso la Torre Bianchi. Tra i tanti ospiti, scrittori e giornalisti che saranno ospiti alla kermesse, da segnalare la presenza di Giovanni Bernabei, manager della Lux Vide, fondata dal papà Ettore Bernabei. Lux Vide è una casa di produzione televisiva e cinematografica italiana. Al suo attivo diverse coproduzioni internazionali come Le storie della Bibbia, I Medici, Diavoli, Leonardo, realizzate insieme ad altre società di produzione. Inoltre, è nota per le fiction Don Matteo, Un passo dal cielo, Che Dio ci aiuti, Doc - Nelle tue mani e Blanca, Viola come il mare, co-prodotte insieme alla Rai.

Altra presenza importante Neria De Giovanni, giornalista e saggista, presidente dell’Associazione Internazionale dei Critici Letterari. Ha pubblicato 14 libri su Grazia Deledda e presiede la Giuria del Galtellì Literary Prize, dedicato alla scrittrice e del Premio di narrativa e giornalismo “Salvatore Cambosu”. Ma saranno presenti anche l’attore, cantante e scrittore Gianni Mauro e Mario Avagliano, scrittore, storico e giornalista.

La “Fiera del Libro di Vietri sul Mare” quest’anno vedrà la presenza delle seguenti case editrici: Casa editrice Milena Kids-Caserta (Campania); Graus Edizioni, Napoli (Campania); Edizioni Il Papavero, Manocalzati – Avellino (Campania); Officine Zephizo, Amalfi (Campania); Edizioni Print-Art, Nocera Superione (Campania); Il Quaderno Edizioni, Boscoreale (Campania); MR Editori, Caserta (Campania); De Nigris Editori, Aversa (Campania); Nessun Dogma, Milano (Lombardia); EdizioniARCI, Postiglione-Salerno (Campania); Jack Edizioni, Napoli (Campania); Nemapress Edizioni, Roma-Alghero (Lazio-Sardegna); Leone Editore, Monza (Lombardia); Oltrepasso Azianda Editoriale Manocalzati, Avellino (Campania); Editrice Domenicana Italiana, Napoli (Campania); 1886 Publishing, Cava de’ Tirreni (Campania); Falco Editor, Cosenza ( Calabria); Galzerano Editore, Casalvelino Scalo - Salerno (Campania); Gruppo MEA Edizioni, Napoli (Campania); Marlin Editori, Cava de’Tirreni (Campania); Argon Edizioni, Napoli (Campania); Centopagine, Cava de’ Tirreni (Campania).

La Fiera del Libro di Vietri sul Mare è patrocinata dalla Regione Campania e dalla Pro Loco di Vietri sul Mare. L’evento ha anche un patrocinio particolare, quello della Regione Toscana con cui è in atto fin dalla prima edizione dell’evento una sorta di “gemellaggio culturale” che si manifesta anche con la presenza a Vietri di una delegazione dell’ente con autori e case editrici toscani.

La tre giorni della fiera sarà seguita anche dai media partner della manifestazione: l’Associazione Giornalisti Cava de’ Tirreni - Costa d’Amalfi “Lucio Barone”, Radio Città 105, L’Ora, ArtesTv, Portale Letterario, 360 Web Tv, Resportage, Sensi Comunicazione.

La Fiera del Libro di Vietri sul Mare, oltre ad aderire all’iniziativa “Posto Occupato”, la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e di genere, per non abbassare l’attenzione verso questo grave problema, proporrà durate l’evento una esposizione di opere d’arte curata dell’associazione “Nimia”, con la presenza di numerosi artisti che esporranno le loro opere presso la Torre Bianchi.

PuntoAgroNews.it è anche su WhatsApp!

Cliccaqui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato