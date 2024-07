Baronissi, prende il via il programma “Vivi Baronissi estate”, 21 eventi per una grande festa dell’aggregazione aperta a tutti

Il Sindaco Anna Petta: “Si respira in Città l’effervescenza di una nuova energia, un cambio di prospettiva radicale: i nostri parchi, le piazze e l’anfiteatro si popolano. Vivi Baronissi Estate è una proposta artistica per permettere a tutti di vivere la magia dell’arte. Creatività è la parola d’ordine per una Città proiettata ad obiettivi ambiziosi e che vuole diventare sempre più attrattiva”.

L'Assessore alla Cultura Giuseppe Giordano: “Un'estate di emozioni per tutte le età, all'insegna della cultura, dell’arte e del divertimento”

“L'estate di Baronissi si preannuncia ricca di eventi grazie alla rassegna "Vivi Baronissi Estate", in programma dal 17 luglio al 29 agosto. Un cartellone variegato e coinvolgente che rappresenta un autentico biglietto da visita per la città, offrendo una vasta gamma di opportunità, esperienze e linguaggi diversi. "Vivi Baronissi" si configura come una grande festa della creatività, confermando Baronissi come luogo di cultura, street art, tradizione e tanto divertimento per tutta la famiglia. È un nuovo contenitore aperto a tutte le espressioni artistiche che attraverserà tutto le stagioni dell’anno. A pochissimi giorni dall’insediamento della giunta siamo riusciti, in pochissimi giorni, a creare un’offerta culturale attrattiva per i nostri cittadini, dai bimbi ai giovani alle famiglie, nonostante le esigue risorse finanziarie a disposizione. Abbiamo tantissime idee per il futuro, per rendere Baronissi ancora più attrattiva, centro culturale della Valle dell’Irno, per creare un circuito virtuoso tra cultura, patrimonio storico, arte e turismo esperienziale”. Esordisce la Sindaca di Baronissi Anna Petta.

La magia del cinema sotto le stelle si snoderà attraverso le varie frazioni del Comune, alternandosi ai concerti all’Anfiteatro. Baronissi, già Città della Pace, si prepara ad accogliere un’edizione molto speciale di Overline Jam, ispirata quest’anno al tema “Unite for Peace”: un festival che accoglie in Città tantissimi giovani che, per tre giorni, popolano i nostri parchi, trasformando il muro sottostante il Convento dei Frati in una grande tela per un’opera collettiva di street art collettiva. E poi tanta musica, concerti blues, il grande patrimonio teatrale partenopeo, i personaggi dei cartoon adorati dai bimbi, le feste popolari e le grandi tradizioni religiose che richiamano in Città pellegrini provenienti da tutta la Campania.

Tornano, inoltre, le atmosfere del Baronissi Blues Festival che apre le porte ai cultori del Blues con due grandi appuntamenti: on stage Mr Shawn Jones, direttamente dagli Stati Uniti d’America e il gruppo anglosassone Band of Friends.

“In questo momento storico, abbiamo fatto una scelta politica: mettere al centro le proposte degli operatori culturali della città, tutte di qualità," ha dichiarato l'Assessore alla Cultura, Giuseppe Giordano. "Questo cartellone è innanzitutto il frutto di un lavoro collegiale e collettivo, per il quale ringrazio tutti gli uffici comunali che in tanti settori sono impegnati nella realizzazione di queste iniziative. E ringrazio, ovviamente, tutte le realtà che hanno partecipato e che hanno contribuito con il loro progetto culturale alla realizzazione del cartellone, anche quelle che purtroppo non siamo riusciti a includere”, prosegue l’assessore al ramo, Giuseppe Giordano.

Un aspetto a cui l'Amministrazione comunale tiene particolarmente è quello di portare la cultura in tutti i luoghi della città, incluse le aree più periferiche. Valorizzare, quindi, questi spazi attraverso iniziative culturali, di arte e di bellezza, creando una nuova prospettiva: non un centro e una periferia, ma uno spazio vitale unico.

IL PROGRAMMA. La rassegna si aprirà il 17 luglio con il "Cinema sotto le Stelle" presso l'Anfiteatro di Sava con la proiezione di “Scordato” di Rocco Papaleo: un’opera intimista che racconta di esistenze sospese sull'orlo della malinconia, mette in scena questa volta il viaggio tutto emotivo che compie un uomo quando, un giorno per caso - come si conviene al cinema - incontra una donna che gli cambierà la vita.

Seguiranno altre serate cinematografiche itineranti attraverso varie località di Baronissi, con film per tutti i gusti: per il divertimento di tutti i bimbi "Sonic Il Film" (18 luglio, Cariti), "Il piccolo Yeti (22 luglio, Capo Saragnano), "Aladdin" (26 luglio, Orignano), "Wonder Park" (1° agosto, Caprecano), "Corro da Te" (5 agosto, Acquamela), "Sing 2 Sempre più Forte" (21 agosto, Fusara). E ancora tante risate con "Belli Ciao" del duo comico Pio e Amedeo (23 agosto, Antessano), il classico "Dumbo" che racconta l’inclusione, la diversità e il riscatto (26 agosto, Aiello) e la principessa dei ghiacci più amata di sempre "Frozen 2" (29 agosto, Saragnano).

Grande attesa per il più grande festival della Street Art che proietta Baronissi nei grandi movimenti internazionale dell’arte contemporanea: dal 19 al 21 luglio, ritorna Overline Jam, alla sua 16esima edizione, che promette di portare una ventata di freschezza e novità. Il 23 e il 24 luglio, l'Anfiteatro comunale ospiterà il Baronissi Blues Festival: due serate di grande musica per tutti gli appassionati del genere.

Il teatro avrà il suo spazio il 25 luglio con "Non ti pago", una delle più grandi commedie del Novecento, nata dal genio di Eduardo De Filippo. Lo spettacolo sarà portato in scena dalla Bottega dei Teatranti presso l'Anfiteatro Comunale “Pino Daniele”. Si prosegue con una pièce teatrale anche il 31 luglio con la Compagnia I Gabbiani che presenterà "Porno Subito". Il 22 agosto, la Compagnia all'Antica Italiana metterà in scena "Nun la voglio mmareta!".

Ampio spazio anche all’arte coreutica, alla danza, al teatro-canzone e alle tradizioni dell’etnomusic. Il 30 luglio il Balletto Arte Nike' incanterà il pubblico con il musical "La Sirenetta", mentre il 2 agosto la Cantina delle Arti presenterà "'Na storia antica". Il 3 agosto, il gruppo Progetto Sud offrirà un concerto di musica popolare, per non disperdere il grande patrimonio corale identitario del meridione.

La tradizione rivivrà anche con la Festa di San Domenico ad Acquamela il 4 agosto, che mette insieme liturgia religiosa, devozione e aggregazione. Sarà un’esperienza sensoriale la Festa della Birra, che si terrà dal 6 all'11 agosto in via Don Minzoni.

“Siamo orgogliosi di presentare questo cartellone di eventi che abbraccia tutti i gusti, trasversale a tutte le fasce d’età. 'Vivi Baronissi' non è solo un insieme di spettacoli, ma un'opportunità per rafforzare il senso di comunità, per vivere momenti di gioia insieme e per riscoprire la bellezza della nostra città, tutti ad ingresso libero. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato duramente per realizzare questo programma e invito tutti i cittadini e i visitatori a partecipare numerosi. Baronissi vi accoglie con il calore e l'entusiasmo che da sempre ci contraddistinguono”. Prosegue il Neo Sindaco Petta.

“Vivi Baronissi" è più di una semplice rassegna: è un invito a riscoprire il valore della comunità, a condividere momenti di gioia e di riflessione, a partecipare attivamente alla vita culturale della città. Che siate residenti o visitatori, giovani o meno giovani, c'è un evento per voi in questo ricco cartellone estivo. Non perdete l'occasione di partecipare a questi eventi unici e di vivere un'estate all'insegna della comunità e del divertimento. Il programma è pensato per tutti, grandi e piccini, con attività che spaziano dal cinema sotto le stelle, ai concerti, alle rappresentazioni teatrali, fino alla danza e alla comicità.