Ravello. Un week-end tra teatro e sport: sentieri montani protagonisti

Una due giorni dedicata alla montagn e alla rete sentieristica di Ravello, quella in programma per il prossimi week-end, organizzata dal Comune di Ravello, dal Cai Cava dei Tirreni e dal Cai Castellammare di Stabia in collaborazione con la compagnia teatrale (S)legati.

La celebre località costiera farà da palcoscenico per due eventi, tra sport e teatro, inseriti tra le attività del progetto Sentiero Italia Cai, sviluppato dal Centro Alpino Italiano, e che pone al centro il rispetto per l’ambiente e per le comunità locali.

Si parte il 7 settembre, alle ore 20.30 ai Giardini del Monsignore, con lo spettacolo "(S)legati", che porta in scena l’incredibile storia vera degli alpinisti Joe Simpson e Simon Yates e del loro sogno di essere i primi al mondo a scalare la parete ovest del Siula Grande.

L'indomani, alle ore 8, escursione con partenza al Duomo di Ravello verso Lacco (418 mt), Santa Caterina (450 mt) e Santa Maria dei Monti (1039 mt).

Difficoltà E, durata 8 ore escluso sosta pranzo. Al rifugio sarà possibile assistere ad una rappresentazione teatrale ed eventualmente prenotare il pranzo. Info ai direttori di escursione: Mariella De Meo 3476558787, Lucia Palumbo 3495527203, Silvio Paolillo 3348815273 e Francesco Apicella 3394237256