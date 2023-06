Potenziamento presidio ospedaliero “Costa D’Amalfi”, al via i lavori di adeguamento del Pronto Soccorso

di Carmine Pecoraro

"In riferimento alla stretta collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni e Ruggi d’Aragona tesa al potenziamento dell’Ospedale Costa D’Amalfi vi comunichiamo che presso il presidio ospedaliero “Costa D’Amalfi” di Castiglione di Ravello sono in corso le procedure di adeguamento del Pronto Soccorso con annessi posti di Osservazione Breve Intensiva, che consentiranno di migliorare la quantità e qualità dei servizi erogati alla cittadinanza a partire dall’imminente stagione turistica. Si sta avviando a conclusione, inoltre, l’iter per il reclutamento di 5 cardiologi da assegnare stabilmente al plesso costiero, così da scongiurare gli episodi di carenza specialistica lamentati in passato. Da settembre, poi, si procederà all’installazione di strutture tecnologicamente all’avanguardia nel reparto di radiologia (con un nuovo sistema telecomandato e una nuova dotazione polifunzionale RD), alla sostituzione dell’apparecchio TAC, alla sostituzione dell’impianto di mammografia con un innovativo impianto digitale e, già dal mese prossimo grazie alla collaborazione con l’Università di Salerno, all’implementazione dei servizi di telemedicina, idonei al rapido accesso ai dati diagnostici e terapeutici per la migliore efficienza degli interventi. Tanto a conferma del fattivo impegno della Regione Campania, del Presidente Vincenzo De Luca, dell’AOU, del Direttore Generale Vincenzo D’Amato e delle amministrazioni del territorio in un settore oggi più che mai bisognoso di attenzione. Le difficoltà e le carenze in questo delicato settore sono molteplici ma se ogni uno, nel proprio ruolo, dimostra senso di responsabilità e di efficienza con l’aiuto di tutti si potrà migliorare. I Sindaci della Costa D’Amalfi sono attenti e vigili per garantire un servizio Sanitario moderno ed efficiente . Un ringraziamento particolare, interpretando i sentimenti di tutte le comunità della Costa D’Amalfi, a tutti i medici e al personale dell’Ospedale Costa D’Amalfi che con sacrificio, amore e dedizione svolgo il proprio ruolo a favore della collettività", questo è quanto si legge nella nota della conferenza dei Sindaci a firma del Delegato alla Sanità Andrea Reale.