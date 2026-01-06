Max Gazzè incanta Sarno: Notte Bianca tra musica, spettacolo e grandi numeri

La Notte Bianca a Sarno tra migliaia di presenze e un ulteriore slancio al tessuto economico.

Un evento che ha trasformato strade e piazze in un grande palcoscenico all'aperto tra musica, coreografie, artisti di strada, food, shopping e Max Gazzè in concerto: una formula vincente.

Il Sindaco Francesco Squillante: “Un evento frutto di seria programmazione e concreta visione; un investimento che si è tradotto subito in numeri importanti e risultati in termini di visibilità e risposta al tessuto commerciale”.

La Notte Bianca ha trasformato il centro cittadino, dalle ore 18:30 e fino a tarda notte, in un unico spazio di spettacolo e partecipazione.

I risultati, di anno in anno, confermano Sarno quale città dei grandi eventi e dei grandi concerti, capace di imporsi nel panorama dei grandi appuntamenti culturali di punta in Campania.

Il momento più atteso è stato il concerto in Piazza 5 Maggio del cantautore e bassista romano Max Gazzè, che ha conquistato il pubblico creando un’alchimia perfetta.

Accompagnato dall’Orchestra Popolare del Saltarello, l’artista, con il live “Musicae Loci”, ha esaltato le radici popolari della tradizione italiana fondendole con la sua inconfondibile vena cantautorale e sperimentale. Un dialogo musicale tra innovazione e memoria, tra ritmo e poesia, che ha reso il concerto un’esperienza sonora unica, nel segno dell’incontro tra stili e generazioni.

“La Notte Bianca si è rivelata ancora una volta un successo che si inserisce in un percorso di programmazione ed intuizione di questa Amministrazione - ha sottolineato il Sindaco Squillante -. Ringrazio i commercianti, tutte le associazioni coinvolte, le Forze dell’Ordine, i cittadini, i tanti visitatori giunti anche da fuori regione. Siamo pronti già per i nuovi appuntamenti che ci attendono. Abbiamo iniziato questo nuovo anno portando successi e risultati. E' questa la strada giusta. Continuiamo a lavorare insieme”.