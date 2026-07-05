Breaking News
Inchiesta sulle armi modificate, Scafuro torna in ...
Sarno, nuovo incendio a Foce: in fiamme una ...
Outdoor Film Festival, San Valentino Torio si ...
Ravello Festival, inaugurata la 74ª edizione. ...
Outdoor Film Festival, anche il parlamentare Pino ...
Sarno, la fiera domenicale si blocca: verifiche ...
Sarno, chiuso un locale dal Questore: frequentato ...
Potenziato il presidio di Polizia di Nocera ...
Cuofano al Consorzio di Bonifica del Sarno: ...
Prato, vertenza Acca Srl: sbloccata la merce dopo ...

Ravello Festival, inaugurata la 74ª edizione. L'assessore regionale Ninni Cutaia: "La cultura è motore di crescita e sviluppo"

05 Luglio 2026 Author :  
Ravello Festival, inaugurata la 74ª edizione. L'assessore regionale Ninni Cutaia: "La cultura è motore di crescita e sviluppo"

È stata inaugurata ieri la 74ª edizione del Ravello Festival, uno degli appuntamenti più prestigiosi e longevi del panorama musicale internazionale, capace ogni anno di richiamare artisti, appassionati e visitatori da tutto il mondo nello straordinario scenario della Costiera Amalfitana.

Ad aprire ufficialmente il cartellone della nuova edizione è stato il concerto del Maestro Daniele Gatti, protagonista di una serata di grande prestigio che ha dato il via a una programmazione ricca di eventi, con la partecipazione di grandi orchestre, direttori d'orchestra e interpreti di fama internazionale.

Tra le autorità presenti all'inaugurazione anche l'Assessore alla Cultura della Regione Campania, Ninni Cutaia, che ha voluto testimoniare la vicinanza della Regione a una manifestazione considerata tra le eccellenze culturali del territorio campano e un punto di riferimento nel panorama musicale mondiale.

Nel corso della serata, l'assessore ha sottolineato il valore del Ravello Festival quale straordinario strumento di promozione culturale e turistica della Campania, ribadendo l'impegno dell'amministrazione regionale a sostenere iniziative di alto profilo artistico.

«Il Ravello Festival è una delle eccellenze che fanno della Campania una destinazione culturale di rilievo internazionale e rappresenta uno straordinario esempio di come la grande musica possa dialogare con la bellezza del paesaggio e con la storia dei nostri luoghi. Essere presenti, in occasione dell'inaugurazione, significa rinnovare il nostro impegno a favore del Festival, della Fondazione e di tutte iniziative di altissima qualità che promuovono la cultura come motore di crescita, sviluppo e attrattività.

Buon Festival, allora, a tutti coloro che renderanno ancora una volta questo straordinario palcoscenico un punto di riferimento della scena musicale internazionale» - Ninni Cutaia, Assessore alla Cultura.

Con il concerto inaugurale prende il via una nuova stagione del Ravello Festival, manifestazione che da oltre settant'anni rappresenta un simbolo dell'offerta culturale della Campania e dell'Italia nel mondo. Un evento che continua a coniugare musica, arte e paesaggio, valorizzando uno dei luoghi più suggestivi del Paese e confermandosi un'importante occasione di promozione del territorio attraverso la cultura e l'eccellenza artistica.

banner belmonte

Punto Agro News

PuntoAgronews è un giornale online che si occupa del territorio tra l'Agro Nocerino Sarnese e la Costiera Amalfitana. 

CONTATTACI: 

redazione@puntoagronews.it

Via Nazionale, 84018 - Scafati

Tel. 3285848178

 

 

Publica Blu Trasp2