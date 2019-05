Elezioni a Pagani, l'Europarlamentare Lucia Vuolo ricevuta dal Prefetto di Salerno

Stamane, la candidata eletta al Parlamento europeo, Lucia Vuolo è stata ricevuta da S.E. il Prefetto di Salerno, dott. Francesco Russo.

L’esponente della Lega è stata accompagnata dal dott. Giuseppe Grassi e dal dott. Alberico Gambino, attuale Consigliere regionale della Campania e candidato sindaco per la Città di Pagani.

“E’ stato un incontro cordiale e proficuo. Sua Eccellenza ha dimostrato, ancora una volta, la profonda sensibilità e disponibilità verso il territorio – questo il commento di Lucia Vuolo – e, per il prossimo ballottaggio di Pagani, sono stati già presi provvedimenti per il complessivo e maggiore rispetto delle normative previste per tutto il periodo elettorale”.

Il primo turno delle elezioni per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio comunale di Pagane si sono tenute lo scorso 26 maggio 2019.

Al primo turno, Alberico Gambino ha ricevuto 10’241 preferenze (49,04%) mentre Salvatore Bottone 5’373 (25,73%). Non essendoci stato il superamento dl 50% + 1 voto, sarà ballottaggio tra il candidato Sindaco Gambino e il Sindaco uscente Bottone il prossimo 9 giugno 2019.

Infine, ricordiamo che su 29’368 aventi diritto hanno votato 21.589 (73,51%). Complessivamente sono state dichiarate nulle 538 schede mentre 166 sono le bianche. Nessuna scheda contestata.