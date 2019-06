De Luca consegna 52 nuovi autobus per il trasporto pubblico, grande impegno

"Arriveremo entro il prossimo anno a sostituire complessivamente mille pullman per tutte le aziende del territorio regionale". Lo ha detto a SALERNO il governatore della Campania, Vincenzo De Luca durante la cerimonia di consegna di 52 nuovi autobus acquistati dalla Regione. "Entro fine dicembre - ha ribadito De Luca - se ne aggiungeranno altri cinquanta. Ed e' una parte dei 950 complessivi che verranno acquistati per un importo di 250 milioni di euro. I mezzi saranno distribuiti alle aziende provinciali per garantire un servizio adeguato e sicuro ai pendolari. Uno sforzo unico in Italia". L'ex sindaco di SALERNO ha evidenziato che ci sono "pullman che hanno un'anzianita' di venti anni e hanno problemi di sicurezza. Veniamo da sette anni nei quali non e' stato acquistato neanche un mezzo, abbiamo dovuto recuperare ritardi drammatici che hanno creato condizioni di disservizio agli utenti e al personale". I nuovi pullman sono dotati anche di un sistema di videosorveglianza per aumentare la sicurezza sia dei viaggiatori che del personale. "Quello che stiamo facendo in Campania - ha concluso De Luca - offre opportunita' di lavoro per i nostri stabilimenti industriali. Le commesse della Regione fanno si' che non vi siano licenziamenti in alcune fabbriche e nell'indotto che abbiamo sul territorio