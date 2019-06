Aeroporto Salerno, De Luca: "Svolta grazie alla Regione e all'accordo tra i due aeroporti campani"

"La svolta e' stata determinata da una cosa molto semplice: l'accordo fatto dalla Regione con Capodichino e con l'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi con uno scambio di quote di partecipazione che hanno consentito di costituire il sistema aeroportuale campano". Cosi' il governatore della Campania, Vincenzo De Luca ha commentato la firma del decreto per la concessione relativa all'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi. "Se non ci fosse stato questo, avremmo fatto soltanto chiacchiere", ha ribadito l'ex sindaco di Salerno, evidenziando che "la gestione dei due aeroporti sara' in capo all'aeroporto di Capodichino che ha dimostrato un'efficienza in questi anni veramente eccezionale". Secondo De Luca "questo garantira' di fare i lavori di prolungamento della pista". Dal canto suo "la Regione fara' un ulteriore investimento di 100 milioni di euro per il prolungamento della metropolitana di Salerno fino all'aeroporto e di 50 milioni di euro per la viabilita' intorno all'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi". Con l'allungamento della pista, per il governatore della Campania, si potra' raggiungere l'obiettivo di "3 milioni e mezzo di viaggiatori nell'arco di 3-5 anni". Crescita di cui beneficera' anche l'aeroporto di Capodichino "che non puo' espandersi oltre i 10 milioni di viaggiatori perche' e' collocato in piena zona urbana". De Luca ha ribadito che "l'obiettivo e' arrivare complessivamente a un numero di viaggiatori di 17 milioni e mezzo, l'obiettivo occupazionale e' +8mila posti di lavori e quello economico e' +150 milioni di euro di prodotto interno lordo che cresce nella Regione Campania".