Cantalamessa: da De Luca solo battutine su Salvini. Parlano i fatti

Le dichiarazioni del presidente De Luca sul ministro Salvini, sono pittoresche e alquanto fuori luogo. Il governatore, ormai, ricorre sempre piu' spesso a questo tipo di retorica quasi comica, e' il segnale di una celata debolezza su argomenti come amministrare una regione, che e' ben altra cosa rispetto ad un capoluogo di provincia." Lo dice il deputato della Lega Gianluca Cantalamessa che spiega "come siano lontani gli anni d'oro del sindaco sceriffo. "L'uomo di polso, ha lasciato ormai spazio a l'uomo di spirito. Ci facciamo allora una sana risata e proseguiamo sulla direzione tracciata da Matteo Salvini. Sul fronte Sicurezza, elemento primario per lo sviluppo in regione, rispondiamo con arresti eccellenti, grazie allo sforzo di donne e uomini in divisa che sacrificano finanche la propria vita per il dovere e per il Paese. Noi della Lega ci poniamo dalla parte giusta, a differenza del PD che, con l'ultima sortita di Scalfarotto, offende l'onore dell'Arma e infligge la dodicesima coltellata. I fatti parlano chiaro, - continua il presidente della Lega in Campania - 8.793 donne e uomini in divisa entreranno in servizio entro il 2023. Circa 2.988 agenti della Polizia di Stato entro aprile 2020, altri 1.515 entro dicembre. Gia' autorizzata anche l'assunzione di 2.155 Carabinieri, mentre entro il 2023 saranno banditi concorsi per assunzione straordinaria di altre 2.135 unita', per un totale di 4.290 unita' di personale. E' parte del piano di potenziamento voluto dal Governo per far fronte al fisiologico turn over ma anche per rafforzare questure, commissariati e comandi. In particolare, un contingente interforze di 266 unita' e' gia' operativo dal 1 luglio nell'ambito del potenziamento degli uffici delle Forze dell'ordine predisposto in vista della stagione estiva e finalizzato a specifici progetti individuati dal Viminale. Di questi 111 a Napoli, 21 ad Avellino, 35 a Caserta e 99 a Salerno". "Ulteriori 195 agenti della Polizia di Stato, assunti a seguito dei concorsi programmati, entro aprile 2020, saranno distribuiti nelle varie questure: 100 a Napoli, 20 ad Avellino, 10 a Benevento, 35 a Caserta e 30 a Salerno. Oltre 2,5mln di euro investiti sul contrasto allo spaccio nelle scuole. Per quanto riguarda la Sanita', citata dallo stesso De Luca, il governatore si risponde da solo: la regione Campania e' prima per migrazione sanitaria. Sempre piu' cittadini preferiscono farsi curare al Nord, guarda caso nelle regioni governate dalla Lega. Non e' questa la politica che vogliono i campani. Le ultime elezioni europee hanno espresso un desiderio primario: la gente vuole una politica responsabile. Basta con fritture, personaggetti e altre battutine, De Luca si rimbocchi le maniche, altrimenti si faccia da parte", conclude