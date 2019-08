Scafati. Ospedale Scarlato, 4 milioni e 500mila euro per il Pronto Soccorso, Grimaldi: "Questi sono fatti: dall'altra parte la disinformazione"

4 milioni e 500mila euro stanziati per la realizzazione del Pronto Soccorso, le nuove sale operatorie e l'adeguamento normativo delle strutture e degli impianti dell'ospedale "Mauro Scarlato". È quanto stabilito dal Piano di Edilizia Ospedaliera della Regione Campania (https://tinyurl.com/ediliziaospedaliera) approvato lo scorso 1° agosto con il passaggio finale in Conferenza delle Regioni, dopo un'istruttoria durata 15 mesi. Dopo quanto ribadito dal Piano Ospedaliero (https://tinyurl.com/pianoospedaliero).

"Questi sono gli atti, i fondi, i fatti: dall'altra parte la disinformazione, la propaganda fine a stessa, le chiacchiere. - dichiara Michele Grimaldi del PD -

Dopo che il decreto 49 di Caldoro ne aveva stabilito la chiusura, la Giunta regionale a guida De Luca mantiene gli impegni e – seppure in ritardo, a causa della burocrazia e dell'ostilità del governo nazionale – dà una risposta dovuta di dignità e di speranza alla comunità di Scafati. Continueremo assieme ai nostri riferimenti istituzionali a monitorare la situazione ed i lavori, reclamando e difendendo quello che per i cittadini scafatesi è un sacrosanto diritto.

Su questo siamo chiari:

Chi ha chiuso o vuole chiuso il nostro ospedale è nemico di Scafati. Chi si adopera per aprirlo, è nostro amico: oltre le apparenze di partito o le convenienze di parte. Noi non siamo come quelli che, quando i loro amici Caldoro e Cirielli hanno chiuso il Mauro Scarlato, sono rimasti in colpevole e complice silenzio.

Abbiamo la sensazione che molti, per questioni di becera opportunità politica, sperino che l'ospedale rimanga chiuso, per poi lamentarsi e fare le solite sterili polemiche. Li consideriamo nemici di Scafati, e così li tratteremo.

I lavori per la riapertura dell'ospedale procedono, e non solo riaprirà il Pronto Soccorso, ma il reparto di pneumologia e di procreazione medicalmente assistita saranno eccellenze nazionali. Nel frattempo sono stati già ultimati i lavori del Laboratorio Analisi, Dialisi e parte della Radiologia. E sono in corso i lavori di ammodernamento del reparto di Reumatologia.

Un tema così cruciale come quello della salute dovrebbe essere tenuto al riparo dalla propaganda e dalle polemiche. Dovremmo lavorare tutti assieme, nella stessa direzione.

Dispiace, invece, che quelli che governano oggi Scafati continuino a sentirsi in campagna elettorale, anziché dare un contributo alla risoluzione dei problemi.

Poco male, sapevano già non erano affidabili: lavoreremo, anche su questo, al loro posto".