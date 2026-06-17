Scafati, vertice in ASL sul “Mauro Scarlato”: conferme su Pronto Soccorso e nuovi lavori. Il sindaco Aliberti annuncia vigilanza e mobilitazione

Si è svolto un lungo tavolo di confronto tra l’Amministrazione comunale di Scafati e la Direzione Generale dell’ASL, durato circa tre ore, durante il quale è stato affrontato il futuro dell’ospedale “Mauro Scarlato” e le criticità legate alla sua chiusura e riattivazione.

Al centro del confronto, la necessità di considerare la riapertura della struttura non come un punto di arrivo, ma come l’inizio di un percorso di potenziamento dell’offerta sanitaria territoriale. L’obiettivo condiviso è quello di costruire progressivamente un presidio più efficiente, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini e integrato con la medicina del territorio e le Case di Comunità.

Secondo quanto riferito, dalla Direzione Generale sono arrivate rassicurazioni sull’impegno a proseguire il lavoro per l’apertura del Pronto Soccorso e per adeguare l’ospedale a quanto previsto dall’atto aziendale, con circa 150 posti letto. Priorità anche agli interventi sulle sale operatorie, considerati fondamentali per la piena operatività della struttura.

Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, ha annunciato che l’amministrazione continuerà a monitorare costantemente lo stato di avanzamento dei lavori attraverso incontri programmati e ha confermato la mobilitazione prevista per venerdì 19 giugno.

Fra circa due settimane, inoltre, è prevista l’attivazione della Casa di Comunità, struttura dedicata alla gestione di bisogni sanitari cronici o a bassa/media intensità, distinta dai servizi di emergenza-urgenza.

"Abbiamo esposto, in un tavolo durato tre ore, alla Direzione Generale il nostro punto di vista rispetto all'ospedale di Scafati, alle problematiche relative alla chiusura di una struttura come il Mauro Scarlato che non appartengono solo alla nostra Città ma ad un vasto comprensorio di comuni confinanti sia della provincia di Napoli che di Salerno. - dichiara il Sindaco di Scafati Pasquale Aliberti-

La linea è comune: la riapertura dell’ospedale non deve essere considerata un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso più ampio di sviluppo e potenziamento dell’offerta sanitaria del territorio. L’obiettivo è costruire, passo dopo passo, un presidio sempre più efficiente e vicino ai bisogni dei cittadini, capace di svolgere un ruolo fondamentale nella gestione delle emergenze e integrato con la medicina territoriale e le Case di Comunità. Dalla Direzione Generale le rassicurazioni che l'obiettivo è quello di continuare a lavorare per aprire il Pronto Soccorso e di portare l'ospedale a ciò che prevede l'atto aziendale con circa 150 posti letto.

Noi vigileremo con appuntamenti programmati per verificare l'andamento degli ulteriori lavori che dovranno essere attuati, in primis sulle sale operatorie.

Fra un paio di settimane sarà operativa la Casa di Comunità, una struttura sanitaria territoriale luogo non per emergenze/urgenze gravi (in quel caso si va al Pronto Soccorso o si chiama il 112) ma che segue soprattutto chi ha bisogni continuativi, cronici o di bassa/media intensità, per evitare che debba ricorrere spesso all’ospedale.

Confermiamo la mobilitazione per l’Ospedale “Mauro Scarlato”, programmata per venerdì 19 giugno con partenza alle 18:30 da P.zza V. Veneto per mantenere alta l’attenzione rispetto agli obiettivi di cui abbiamo discusso con la Direzione Generale".