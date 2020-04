Sarno. Morto in comunità per un infarto: aperta un'inchiesta, medico indagato

Sarnese morto in comunità per un infarto, la Magistratura apre un'inchiesta, un medico indagato. V. S., 57enne di Sarno, è deceduto il 31 marzo scorso mentre era in stato di detenzione in una comunità di recupero nella Provincia di Cosenza, in Calabria. La notizia della sua scomparsa, era arrivata a Sarno poco dopo il suo malore, nel pomeriggio di martedì scorso, giungendo in poche ore ai tanti conoscenti ed amici che sono in città. Sull'accaduto è stato sporta denuncia, dai familiari del 57 enne deceduto, presso la locale Stazione dei Carabinieri di Sarno. Secondo una ricostruzione degli stessi familiari, V. era vari giorni che non stava bene ed accusa dei forti dolori al petto e, pur avendolo riferito agli operatori della comunità cosentina, non era stato trasferito in Ospedale per gli accertamenti del caso. In realtà, sarebbe stato contattato soltanto il medico di guardia che, però, non si sarebbe recato presso la Comunità per “visitarlo", eseguendo una diagnosi per telefono, sulla base dei sintomi riferiti, e prescrivendogli l’assunzione di tachipirina per fare calmare i dolori. Ma l’uomo sarebbe continuato a stare male, riferendo la situazione ai suoi familiari, con i quali effettuava quotidianamente video-chiamate e conversazioni mediante la chat di Whatsapp. Intanto, i dolori al petto erano sempre più forti. I suoi familiari lo esortavano a chiamare personalmente l’ambulanza e il numero verde dedicato. Ma, dopo tre giorni V. non ce l’ha fatta ed è morto. La salma è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria cosentina che ha disposto l’autopsia per sabato mattina al fine di accertare le cause del decesso e le eventuali responsabilità. Domani, da parte del Tribunale di Cosenza, vi sarà l'incarico ad un medico legale per l'autopsia. Allo stato attuale, risulta iscritto nel registro degli indagati un medico, ipotesi e’ l’art. 590 sexies cp “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”. La famiglia dell'uomo deceduto sarà assistita dall'avvocato Walter Mancuso".