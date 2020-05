Sarno. Rifiuti di ogni genere abbandonati in località Vallone Monaco

Prosegue senza sosta l'attività a tutela dell'ambiente attraverso azioni di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali. Questa nuova operazione ha interessato località Vallone Monaco, una importante area che risulta far parte del Parco Regionale del Fiume Sarno (istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 780 del 13 novembre 2003). L'operazione svolta dal Nucleo Guardie Giurate Accademia Kronos di Salerno unitamente al personale dell'Ente Parco ,ha consentito di accertare che ignoti avevano depositato in modo incontrollato sul ciglio della strada e tra la circostante vegetazione ingenti quantitativi di rifiuti di varia tipologia merceologica interessando diverse centinaia di metri quadri. Il personale intervenuto dopo i primi accertamenti procedeva ad una iniziale caratterizzazione dei rifiuti che consentiva di rinvenire: inerti di origine edilizia, parti di carrozzeria, rifiuti urbani, rifiuti indifferenziati, barattoli di vernice, tubazioni, etc. A seguito di quanto accertato e dopo aver constatato che nell'area a monte persisteva ancora la presenza di ingenti quantitativi di rifiuti già segnalti alla AG, il eprsonale intervenuto procedeva a relazionare ed informare gli Enti preposti al fine di attivare le procedure di bonifica dell'area.