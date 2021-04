Verso rosso per 4 regioni, 3 confermate e ingresso Sardegna

Campania, Valle D'Aosta e Puglia dovrebbero restare regioni rosse, la Sardegna da arancione dovrebbe invece passare in zona rossa: sono queste secondo quanto di apprende le 4 regioni che resterebbero rosse dalla settimana prossima sulla base dei dati del nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute. Tornano in arancione Piemonte, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna e Toscana. Resta in dubbio la situazione della regione Calabria attualmente rossa.

Locatelli (Css): "alcune regioni passeranno dal rosso all'arancione, dati incoraggianti"

Alla domanda se Campania, Lombardia, Puglia e Toscana potrebbero passare in arancione, il presidente del Consiglio superiore di sanita' (Css) Franco Locatelli, ha risposto: "Vediamo i numeri. Indubitabilmente alcune regioni passeranno dal rosso all'arancione. Le regioni citate hanno certamente indicatori epidemici che di fatto incoraggiano in questa direzione". Parlando a SkyTg24, Locatelli ha aggiunto: "Ricordiamo come principio generale che adesso teniamo conto oltre che del Rt anche dell'incidenza cumulativa a 7 giorni e una regione deve averla inferiore al valore di a 250 per poter passare in una fascia da rosso ad arancione".

"Possibile aumentare intervallo seconda dose Pfizer a 42 giorni"

"Ci sono dati che indicano che e' possibile allungare l'intervallo da 21 a 42 giorni senza perdere l'efficacia della copertura vaccinale. Questo consente di incrementare il numero delle persone che possono ricevere la prima dose". ha chiarito Locatelli - "C'e' questo tipo di indicazione - ha aggiunto - , poi l'attuazione pratica spetta al ministero della Salute, pero' i presupposti immunologici e biologici ci sono tutti".

"Togliere mascherine all'aperto? Solo con elevato numero di vaccinati"

"Quando avremo un numero elevato di vaccinati e avremo evidenza che la circolazione del virus si e' ridotta grazie all'uso dei vaccini e al loro effetto sterilizzante, potremmo incominciare a ragionare" di togliere le mascherine all'aperto. Cosi' Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanita' (Css), ospite di Buongiorno su SkyTg24.