Sarno. Michael, insegnante di New York City conduce uno studio sui sarnesi

di Danilo Ruggiero

Michael, un giovane docente statunitense di storia mondiale e geografia umana, ha condotto uno una ricerca sui “sarnesi”. I loro usi, linguaggi e tradizioni sono già presenti anche nel nord di Manhattan, la “Grande Mela” di New York City e saranno oggetto di uno studio con gli studenti del Queens.

Michael Louis Agovino è un cittadino del nord degli Stati Uniti. Tuttavia, le sue origini, sono tutte sarnesi. I suoi nonni, infatti, emigrarono da Sarno per andare a cercare fortuna nel “nuovo mondo” quasi un secolo fa. I suoi genitori, benché americani a tutti gli effetti, gli hanno tramandato, sin da piccolo, le vecchie tradizioni ed usanze dell’Italia meridionale. Così, le storie di Sarno e dei suoi antenati, hanno sempre affascinato il giovane Michael che ha deciso di condurre uno studio sulla morfologia della popolazione locale da raccontare anche agli studenti nel Queens.

«Sono laureato alla Pace University di Manhattan, a New York. Insegno geografia umana e storia mondiale nel sistema scolastico pubblico di New York City, nel distretto del Queens, in una scuola superiore destinata principalmente agli studenti immigrati negli Stati Uniti. Sto scrivendo una tesi di ricerca sulle vite degli immigrati sarnesi che lasciarono Sarno per New York City- ha spiegato Michael- Sono particolarmente interessato a come le loro identità siano cambiate nel tempo. Ogni individuo è unico e le loro storie di vita sono simili, ma molto diverse. Anche se sono nato e cresciuta nel Bronx, in una zona chiamata “Pelham Bay” dove la maggior parte della popolazione è sarnese, quindi tutti nel quartiere parlano il dialetto locale, ho vissuto una vita molto “sarnese”. Il cibo, la lingua, la musica, i costumi sono da sarnese. Eppure c'è qualcosa di diverso rispetto a voi. Non sono del tutto sarnese, io non sono nato lì. Sono nato nel Bronx. Sono un newyorkese. Quindi da dove viene questa dualità? È possibile che gli individui abbiano identità multiple? Lo vedo sempre a New York City. Emigranti sarnesi che vivono due vite: un piede a Sarno e l'altro a New York»

Perché hai questo legame cosi forte con le tue origini?

«Considero Sarno una bella città. Mi piace tornarci. Quando torno lì e cammino per le strade di via Laudisio mi piace sapere che è dove hanno camminato i miei nonni. Quando visito la Chiesa di San Francesco mi piace pensare che è dove i miei nonni si sono sposati. Quando salgo a San Matteo, è lì che i miei antenati e la mia famiglia hanno fatto i picnic, hanno pregato, mangiato, riso e combattuto. Una parte della mia anima e della mia storia risiede nelle strade e nella gente di Sarno. Questa città, secondo me, ha uno dei borghi più belli di tutta la Campania e credo sia un piccolo gioiello della Provincia di Salerno, con tutta la sua bellezza e le sue tragedie, come le guerre, il terremoto, la frana. Gli emigrati che vanno via da Sarno affrontano una doppia realtà: sanno che qualcosa si guadagna e qualcosa si perderà».

In cosa consiste il tuo lavoro di studio su Sarno? «Ho intervistato dei sarnesi e altri meridionali per il mio lavoro di tesi. Le mie intenzioni sono di rendere immortali i loro nomi, voci, ricordi, linguaggi, dolori e gioie. Una delle persone che ho intervistato ha detto qualcosa di molto interessante e importante: "Ho vissuto due vite: una di povertà e una di ricchezza. Perciò ricordati di permettere agli altri di mangiare quando hai del cibo. Puoi masticare con il lato destro, ma se mastichi troppo da entrambi i lati, soffocherai". Sono parole sagge e importanti in un mondo di consumismo e odio verso l’altro. Non dimenticherò mai questo lavoro di tesi, mi ha toccato l'anima. Oggi l'America sta attraversando una crisi sociale in cui le persone stanno diventando reazionarie e odiano l'altra persona. Vogliono che gli immigrati rimangano alieni e siano al di sotto degli "americani". Tuttavia, gli italo-americani che sono già affermati devono ricordare che i loro antenati erano una volta immigrati vulnerabili che arrivavano a New York senza soldi, senza conoscere l’inglese, e cercavano di sopravvivere».

Cosa c’è di Sarno a New York? «C'è anche un'altra zona chiamata “Morris Park” vicino ad Arthur Avenue dove ci sono un po' di famiglie sarnesi . Un uomo, di nome Mimmo Agovino, possiede un bar caffetteria chiamato “Casa Del Caffè”. Inoltre, qui, la musica è molto importante per le persone originarie di Sarno. Si ascoltano Mauro Nardi, Mauro Caputo, Tony Astarita, Pino Daniele. Le stagioni estive sono incentrate sui riti religiosi, le feste e le processioni. E’ un quartiere molto cattolico. In America, c'è un'enfasi posta sul lavoro e sul duro lavoro. Certo, gli italiani qui devono lavorare e lavorano duro, ma loro hanno un'enfasi prima sulla famiglia. Ad esempio, le cene in famiglia, le passeggiate in famiglia. Molti americani, invece, non cenano insieme. Soprattutto la domenica. Ricordo che quando mia zia si è sposata, l'abbiamo accompagnata per strada in chiesa per sposarsi. Poi ci sono i piccoli caffè con le partite di Serie A e la domenica ci si dedica a preparare il ragù di pomodoro. Sono cresciuta con i fichi di mia nonna e la famiglia sempre intorno a me. La Tombola e il Baccalà a Natale e per Pasqua mia nonna faceva la pastiera. Molte tradizioni stanno scomparendo perché le generazioni più anziane stanno morendo, mentre le giovani generazioni non sono così interessate a Sarno. Non sono interessati alla storia di Sarno, di Pompei e del fiume Sarno. Sono più interessati a Roma, Milano, alla nuova musica, alle nuove tendenze. Certo, mi piace ascoltare Mahmood, Sfera, Rocco Hunt, Ana Mena e le nuove hits. Ma non sono della vecchia scuola musicale italiana».

Infine, un simpatico aneddoto

«Ti racconto una storiella stupida: quando andavo a scuola, dovevamo fare tutti lezione di italiano. La maestra veniva da qualche posto nel Lazio e stavamo studiando parole e verbi dal vocabolario. Lei ci ha chiesto “Qualcuno sa come si dice al piano di sopra?” . Io ne ero così orgoglioso ed ho urlato "Ngopp”". Così l'insegnante ha capito che siamo cresciuti tutti con il dialetto napoletano. Purtroppo non lo parlo bene; mia mamma è americana quindi ci ha sempre parlato in inglese, mentre mio padre ogni tanto lo parla, anche se non è nato a Sarno e, in verità, non ha imparato l'inglese fino a otto anni circa».