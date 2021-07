Salerno avra' il suo Palasport, 27 mln da Regione Campania

Sara' utilizzato per attivita' sportive ma anche per congressi e spettacoli. Il PalaSport di Salerno sara' tutto questo e potra' contare su investimento della Regione Campania di 27 milioni di euro. "Abbiamo deciso di realizzare il PalaSalerno utilizzando residui dei fondi europei, a completamento della settantina di impianti sportivi che abbiamo realizzato in tutta la regione, dallo stadio San Paolo alle piscine della mostra d'Oltremare, a Scandone - ha spiegato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca - Siamo veramente orgogliosi anche perche' questa e' l'ultima delle grandi opere progettate insieme con Bohigas quando abbiamo disegnato la citta' del futuro. Quindi andremo avanti a completare questo disegno. Abbiamo, credo, due o tre mesi di avvio di grandi lavori o di conclusione di grandi lavori. Parte a settembre anche il policlinico di Salerno, partira' subito dopo un polo pediatrico europeo a Napoli, si completa piazza della Liberta' davanti al centro storico della citta' di Salerno". "Abbiamo realta' (sportive ndr) importanti che non hanno avuto, sinceramente, la possibilita' di utilizzo di un'impiantistica adeguata che qui non c'era. Questo impianto conterra', ovviamente non solo la pista centrale, ma anche decine di palestre, possibilita' di fare sport cosiddetti minori, attivita' anche commerciali legate allo sport, attivita' di ristorazione - ha sottolineato - avremo la possibilita' di fare sport, di far crescere la cultura sportiva delle giovani generazioni, ma anche la possibilita' di creare nuovo turismo, nuova economia, eventi culturali, musicali, congressuali". Grande soddisfazione anche da parte del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli il quale ha sottolineato quanto "quest'opera pubblica, come spesso succede in Italia, sia stata tormentata da incidenti e vicissitudini. Ora, grazie all'impegno e alla tenacia del presidente De Luca, potra' finalmente vedere la luce".