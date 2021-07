Covid: De Luca, servono mascherine, altro che discoteche

"Sapete che in Campania le mascherine sono state sempre obbligatorie. Non abbiamo mai seguito, nella sua irresponsabilita', il segretario nazionale della Lega, questo signore che sta dando prove veramente di una irresponsabilita' senza limiti". A dirlo, a Salerno, e' il 'governatore' della Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione del progetto del nuovo PalaSalerno. "Mi hanno mandato un video di una discoteca che e' sul litorale salernitano dove si vedono centinaia di ragazzi senza mascherine, uno sull'altro", premette De Luca specificando che "questa realta' e' una realta' diffusa in tutta Italia. Altro che apriamo le discoteche!". "Oggi abbiamo altri 200 e piu' positivi - aggiunge - e' vero che sono asintomatici in larga misura ma e' vero anche che, se continua questo trend, prima o poi avremo anche gli ospedali occupati. Dobbiamo essere responsabili".