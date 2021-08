Scafati. Fiume Sarno, Salvati: "Tolleranza zero verso chi inquina"

"Tolleranza zero verso chi inquina il nostro fiume Sarno. Adesso basta" A ribadirlo è il primo cittadino di Scafati Cristoforo Salvati durante l'incontro di stamattina al comune per discutere del problema inquinamento fiume Sarno. "Chi deve, faccia i controlli. Chi deve, punisca chi sfregia il nostro territorio mettendo a repentaglio la salute dei cittadini. - continua Salvati - L’ ho ribadito stamattina durante il tavolo tecnico che ho convocato al Comune per discutere della questione dei miasmi nelle aree a ridosso del fiume Sarno e dei canali affluenti, al quale hanno partecipato, oltre ai referenti di Gori e Arpac, anche i Sindaci di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale, e Santa Maria la Carità, Giosuè Carlo Maria Antonio D’Amora.

Stavolta non ci limiteremo soltanto a discutere attorno ad un tavolo ma andremo avanti fino a quando non risolveremo il problema, con azioni concrete e mirate. Il primo dato da evidenziare è che, finalmente, abbiamo affrontato la questione in maniera comprensoriale, coinvolgendo non solo gli enti competenti ma anche i comuni interessati. Ringrazio, quindi, i colleghi sindaci di Sant’Antonio Abate e Santa Maria la Carità per essere intervenuti.

E’ stato un incontro proficuo, che va sicuramente approfondito. Proprio per questo abbiamo deciso di darci appuntamento a martedì prossima settimana per decidere le azioni concrete da mettere in campo. Inviteremo nuovamente la Regione Campania, assente ingiustificata anche stavolta, e l’Ente idrico campano.

Per quanto mi riguarda ho ribadito la necessità di incrementare i controlli, per identificare e punire chi inquina il fiume, partendo dalle industrie conserviere, molte delle quali non hanno scarichi a norma. A tal fine ho proposto l’istituzione di una Polizia ambientale sovra-comunale, costituita da unità delle polizie locali dei vari comuni, nella convinzione che se uniamo le forze riusciamo ad ottenere ciò che ci prefiggiamo.

Ho inoltre proposto di istituire una cabina di regia sovra-comunale che coordini il lavoro da avviare e di coinvolgere le prefetture competenti per far sì che la questione del fiume Sarno sia realmente e concretamente interesse prioritario dello Stato. Non permetteremo che il nostro territorio diventi un’altra terra dei fuochi".