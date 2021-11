Maltempo: danni e disagi nel Salernitano, scuole chiuse in molti Comuni

Ancora danni e disagi nel Salernitano a causa del maltempo. Questa mattina, a Salerno, in via Generale Clark un albero di grandi dimensioni e' caduto sulla sede stradale. Poco distante da li', all'Usca di via Antonio Pastore, blackout elettrico. E, a causa delle forti piogge, come conferma l'Asl, nel piazzale, e' stata sospesa l'attivita' dei tamponi in modalita' drive-trough. A Cava de' Tirreni, il nucleo di Protezione civile comunale fa sapere che c'e' stato il parziale crollo di un muretto di delimitazione della statale 18. Inoltre, resta chiusa al transito pedonale e veicolare via Gaetano Cinque, dalle 18.00 di oggi e per 24 ore. Per tutta la durata dell'allerta, stop a parchi pubblici e cimitero. Nel primo pomeriggio, una caduta massi lungo la strada che conduce da Positano alla frazione Montepertuso ha provocato dei danni ad alcune autovetture in sosta. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Amalfi. Intanto, la proroga fino alle 18 di domani dell'allerta meteo da parte della Protezione civile della Campania ha spinto diversi sindaci a tenere ancora chiuse le scuole. Come si legge sulle pagine social istituzionali di primi cittadini e Comuni, lezioni sospese in presenza domani a Salerno, a Nocera Inferiore, a Cava de' Tirreni, a Pellezzano, a Pagani, a Sarno, a San Valentino Torio, ad Angri, a Roccapiemonte, a Vibonati, a Sant'Egidio del Monte Albino, a Vietri sul Mare, a Nocera Superiore e a Siano. Lezioni sospese anche a Santa Marina, nel Golfo di Policastro, dove il sindaco Giovanni Fortunato invita i cittadini, "se possibile, a limitare le uscite al minimo indispensabile e di usare la massima prudenza nelle uscite necessarie".