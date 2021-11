Parcheggiatore abusivo aggredisce agenti municipale a Salerno

A Salerno nella tarda mattinata di ieri, su segnalazione di un cittadino, gli agenti del Reparto Motociclisti del Comando di Polizia municipale, hanno fermato, in Piazza Vittorio Veneto, un parcheggiatore abusivo che all'altezza degli stalli di sosta taxi, minacciava gli automobilisti pretendendo soldi dagli stessi. Gli agenti - si spiega in una nota - hanno riscontrato un atteggiamento di resistenza e riluttanza alla calma da parte del cittadino extracomunitario. Il soggetto è stato poi volta immobilizzato e accompagnato dagli stessi agenti nell'ufficio del reparto motociclisti che è proprio in piazza Vittorio Veneto per l'identificazione. Una volta negli uffici l'immigrato, improvvisamente e senza giustificato motivo, ha iniziato ad agitarsi furiosamente, provocando ingenti danni alla struttura. Poi con l'ausilio di un'altra pattuglia intervenuta sul posto, il parcheggiatore è stato portato al Comando Centrale di via dei Carrari, dove - visto il suo reiterato stato di agitazione e la ripetuta condotta riluttante nei confronti della polizia - è stato richiesto l'intervento del 118. Al termine degli accertamenti sanitari, lo stesso è stato identificato e denunciato per resistenza e violenza con lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Quindi è stato rilasciato. Due degli agenti intervenuti per bloccare l'individuo, hanno riportato lesioni fisiche, giudicate guaribili con prognosi di 7 giorni. Angelo Rispoli del CSA provinciale spiega: "Massima vicinanza ai lavoratori aggrediti sabato sera a Salerno. Continuiamo a dire che operare in questo modo è davvero difficile. Siamo amareggiati da quanto continuano a subire gli agenti della Municipale, in prima linea sempre e comunque per garantire la sicurezza dei cittadini salernitani". E anche di questo aspetto si parlerà domani mattina nella riunione convocata in Comune tra vertici dell'Ente, Rsu e sindacati di categoria. "Dopo quanto accaduto giovedì cercheremo di trovare la quadra. Intanto, però, lo stato d'agitazione resta. Se non ci saranno date soluzioni valide per risolvere i problemi non ci saranno agenti disponibili a fare straordinari. Dunque, non ci sarà personale a disposizione in occasione della gara casalinga della Salernitana con la Juventus".